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Черногория - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Черногория - Сербия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: https://twitter.com/FSSrbije
Встреча двух лидеров группы G. Обоим необходима победа, так как свои матчи ещё не играла Венгрия – явный претендент на выход на турнир. Обе команды обыграли своих соперников – Болгарию и Литву. Сербия показала атакующий футбол на чемпионате мира и кажется, что домашнее поле не поможет Черногории набрать очки.
Матч квалификации Евро-2024 состоится в понедельник, 27-го марта 2023-го года, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.
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Квалификация на Чемпионат Европы-2024
Группа G, второй тур
27 марта, 21:45. "Стадион Под Горицом" (Подгорица)
Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Прямая трансляция: Мегого
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