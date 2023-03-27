Черногория - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Встреча двух лидеров группы G. Обоим необходима победа, так как свои матчи ещё не играла Венгрия – явный претендент на выход на турнир. Обе команды обыграли своих соперников – Болгарию и Литву. Сербия показала атакующий футбол на чемпионате мира и кажется, что домашнее поле не поможет Черногории набрать очки.

Матч квалификации Евро-2024 состоится в понедельник, 27-го марта 2023-го года, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

Группа G, второй тур

27 марта, 21:45. "Стадион Под Горицом" (Подгорица)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Прямая трансляция: Мегого