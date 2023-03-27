Отбор на ЧЕ-2024. Австрия с трудом дожала Эстонию, Швеция забила пять голов Азербайджану

После безрадостного поражения Бельгии у Швеции на домашний матч с Азербайджаном была одна задача – нужно было победить любой ценой.

Главный тренер “сине-желтых” Янне Андерсон провел несколько изменений в составе, в частности место в старте получил форвард “Ковентри Сити” Виктор Дьекереш, что позволило Деяну Кулушевски занять привычную позицию на фланге.

Несмотря на крупный счет, нельзя сказать, что Швеция провела очень яркий матч, но изменения Андерссона принесли “сине-желтым” пользу. Кулушевски был самым активным игроком хозяев, стягивая на себя все внимание сборной Азербайджана, что позволяло другим игрокам Швеции делать свою работу. В частности трижды пользу принес Дьекереш. Сначала он поборолся за мяч для Форсберга и игрок “РБ Лейпциг” выполнил классный проход по центру с результативным ударом, а после перерыва Дьекерш дал пас в прорыв на Исака, защитник сборной Азербайджана промахнулся мимо мяча, Исак вошел в штрафную, выполнил прострел, и Мустафазаде срезал мяч в свои ворота.

В конечном итоге Дьекереш забил сам. Карлстрем сыграл на перехвате и выполнил точный пас на 24-летнего форварда.

В конце игры Азербайджан просто посыпался. Дважды у Швеции забили игроки, которые вышли на замену после 80-й минуты. Карлссон красиво пробил со штрафного, а Эланга сыграл на перехвате и сам выполнил проход к воротам.

Старт отбора получился крайне неудачным для Азербайджана – два поражения с общим счетом 1:9. А Швеция не только набрала первые три очка, но и сделала позитивной разницу мячей.

☝️ Skolboksexempel: att göra sitt första landslagsmål ????



⚡ ᴊᴇsᴘᴇʀ ᴋᴀʀʟssᴏɴ ⚡ pic.twitter.com/HPucNUQrnL — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 27, 2023

Гораздо сложнее победа далась сборной Австрии. Команда Ральфа Рангника играла на кураже после победы над Азербайджаном со счетом 4:1, но матч против Эстонии складывался не по плану. Хозяева не реализовали несколько моментов на старте матча, а затем Грегорич не смог забить с пенальти, пробив в перекладину. И сразу Эстония ответила забитым голом. Подача со штрафного, гости выигрывают воздух, Зенев скидывает мяч на Сапинненна и форвард польского клуба “Сталь Мелец” точно пробил под перекладину.

Австрия играла без своего лучшего игрока прошлого матча (Забитцер) и это ощущалось. После пропущенного гола хозяева утратили уверенность, и не могли завестись.

Но все же фаворит смог добавить и вырвать свою победу. Вышедший на замену Кайнц сравнял счет точным ударом, а за две минуты до финального свистка реабилитироваться за незабитый пенальти удалось Грегоричу. Результативный пас отдал Баумгартнер. Австрия набирает максимум очков после двух туров и вышла в лидеры группы.

Отбор на чемпионате Европы-2024, группа F, второй тур

Стокгольм, “Френдс Арена”

Швеция – Азербайджан 5:0

Голы: Форсберг 38, Мустафазаде 65 (авт.), Дьекереш 79, Карлссон 88, Эланга 89

Швеция: Ульсен – Вальквист, Линделеф, Экдаль (Хайн 46), Гудмундссон – Кулушевски (Карлссон 82), Густафсон, Сванберг, Форсберг (Карлстрем 71) – Дьекерш, Исак (Классон 70)

Азербайджан: Балаев – Джафаркулиев (Аласгаров 74), Кривоцюк, Мустафазаде, Хагверди (Хусейнов 73) – Исаев (Курбанли 82), Алмейда, Махмудов – Шейдаев, Дадашов, Байрамов

Предупреждения: Дьекерш 24 – Джафаркулимев 28, Исаев 35

Линц, “Райффайзен Арена”

Австрия – Эстония 2:1

Голы: Кайнц 68, Грегорич 88 – Саппинен 25

На 17-й минуте Грегорич не реализовал пенальти (перекладина)

Австрия: Линднер – Пош (Онисиво 82), Дансо, Данилюк (Алаба 46), Мвене – Лаймер, Зайвальд, Любичич (Адаму 46), Виммер (Кайнц 68) – Баумгартнер (Шмид 90+2), Грегорич

Эстония: Хайн – Мец, Тамм, Паскотси – Пикк (Тунев 90+1), Миллер (Шейн 78), Кайт, Васильев, Синявский – Зенев (Райнкорт 90+2) – Саппинен (Ойяма 84)

Предупреждения: Паскотси 33, Кайт 57, Синявский 80