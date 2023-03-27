Отбор на ЧЕ-2024. Франция одержала тяжелую победу в Ирландии, Нидерланды разгромили Гибралтар

Отбор на Чемпионат Европы-2024

Группа B, второй тур

"Авива Стедиум" (Дублин)

Главный арбитр: А. Соареш Диаш (Португалия)

Сборная Ирландии в последние годы известна своим боевым характером удома. С начала 2021 года "зеленая армия" всего дважды проиграла на собственном поле (Украине и Люксембургу). Сегодня с проблемами столкнулась и Франция, которая всего несколько дней назад уничтожила Нидерланды 4:0.

Первый тайм был очень сухим. Ирландцы выстроили мощную оборону, которая дала сбой лишь один раз: на 10-й минуте Коло Муани классно разобрался с соперниками и мог сам пробивать, но отдал пяткой в сторону партнеров: ни Жиру, ни Мбаппе до мяча не добрались.

Килиан сегодня был сам не свой: наверное, недооценил соперника. Он провел на поле всю игру с капитанской повязкой, однако запомнился тем, что на нем фолили. Ирландцы нарушают, Мбаппе разводит руками.

Единственный гол во встрече был забит на 50-й минуте. Павар удачно пошел в прессинг, перехватил неточный пас Каллена, и затем пробил пушкой с метров 16 в девятку. Впервые почти за 2,5 года Бенжамен отмечается голом за сборную.

После часа матча игра стала больше раскрываться. У французов появились моменты, но подводила реализация. А точнее, прекрасно на линии играл голкипер аутсайдера АПЛ "Саутгемптона" Базуну, который сначала потянул удар в угол от Диаби, а затем еще и точный выстрел от Рабио.

Как выглядели ирландцы в атаке? Ну по количеству ударов они практически не уступили: девять против 10. Однако лишь к концу встречи они создали несколько хороших моментов, но и здесь голкипер сыграл на высоте. На этот раз Меньян парировал удары Макклина и Коллинза. Также Кунде во время углового срезал в свои ворота: снова Майк отбил. Отскочили французы, если быть откровенными.

Эта победа подопечным Дешама далась гораздо труднее, чем над Нидерландами. Но три очка все равно они положили в копилку – им беспокоиться нечего. Ирландцы играли свой классический футбол и чуть не забрали один балл, но футбольный фарт был сегодня на стороне гостей.

Ирландия – Франция 0:1

Гол: Павар 50

Ирландия: Базуну – Коллинз, Иган, О'Ши (Браун 78) – Коулмен, Моламби (Обафеми 86), Каллен, Догерти (Макклин 77) – Найт (Мики 77), Огбене – Фергюсон (Ида 65)

Франция: Меньян – Павар (Кунде 81), Конате, Упамекано, Тео Эрнандес – Камавинга, Гризманн, Рабио (Чуамэни 81) – Коло Муани (Тюрам 90+2), Жиру (Диаби 65), Мбаппе

Предупреждения: Догерти 65, Моламби 77, Ида 88, Иган 90+1 – Павар 23

Отбор на Чемпионат Европы-2024

Группа B, второй тур

"Де Кейп" (Роттердам)

Главный арбитр: Мортен Крог (Дания)

Нидерланды – Гибралтар 3:0

Голы: Депай 23, Аке 50, 82

Нидерланды: Силлессен – Дюмфрис, де Лигт (Маласия 77), ван Дейк, Аке – Вейналдум (Гакпо 46), Уиффер (Блинд 63), Депай (Классен 63) – Бергейс (Мален 46), Вегхорст, Хави Симон

Гибралтар: Колейнг – Торилла (Гартман 86), Оливеро, Серджент, Ронан (Муэли 76) – Чиполлина, Лопеш, Каскьяро (Валарино 86) – Уокер, Кумбс (Джолли 65), Бритто

Предупреждение: Каскаьяро 12

Удаление: Уокер 51 (прямая красная)

Группа B