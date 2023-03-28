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Пальнул без шансов для голкипера. ВИДЕО эффектного победного гола Франции в игре с Ирландией
Постарался Павар
фото - Getty Images
Франция стартовала в отборе к Евро-2024 с двух побед. Если Нидерланды были разгромлены, то с Ирландией пришлось помучиться. Все в итоге решил один гол, зато какой! Бенжамен Павар пробил из-за пределов штрафной в девятку да еще и от перекладины.
Для Павара это лишь третий гол за национальную команду, что неудивительно, ведь играет он обычно в защите. Ранее он отмечался на триумфальном для трехцветных ЧМ-2018, а также в Лиге Наций 2020/21.
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