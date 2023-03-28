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Шотландия - Испания: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Будут ли у гостей проблемы с результатом?
фото из свободных источников
Обе команды на старте квалификации одержали разгромные победы. "Тартановая армия" три дня назад уверенно разобралась с Кипром (3:0), а "Фурия Роха" одолела Норвегию с тем же счетом. Так что нас ожидает поединок лидеров квалификационной группы А - победитель захватит единоличное первое место после международной паузы в марте. К слову, Шотландия не проигрывает дома уже четыре матча подряд. Последняя неудача была еще в игре против сборной Украины в квалификации к ЧМ-2022.
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Отбор по Евро-2024. Группа А
28 марта. Начало в 21:45
Шотландия – Испания
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