Шотландия - Испания: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Обе команды на старте квалификации одержали разгромные победы. "Тартановая армия" три дня назад уверенно разобралась с Кипром (3:0), а "Фурия Роха" одолела Норвегию с тем же счетом. Так что нас ожидает поединок лидеров квалификационной группы А - победитель захватит единоличное первое место после международной паузы в марте. К слову, Шотландия не проигрывает дома уже четыре матча подряд. Последняя неудача была еще в игре против сборной Украины в квалификации к ЧМ-2022.

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Отбор по Евро-2024. Группа А

28 марта. Начало в 21:45

Шотландия – Испания