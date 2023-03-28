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Отбор на ЧЕ-2024. Грузия смогла отобрать очки у Норвегии
У скандинавов были проблемы с реализацией
Фото: twitter.com/nff_landslag/Автор - невідомий
Грузия начала отбор на чемпионат Европы-2024 с ничьей против Норвегии, и это результат, которым один из аутсайдеров группы А должен быть доволен. Гости создали больше шансов, но без Эрлинга Холанда реализовывать их было некому.
Два тайма получились разными. Норвегия хорошо начала игру, завладев контролем над мячом, и не выпуская Грузию с ее половины поля. Довольно-таки скоро гости забили свой гол – на плечах Серлота висело несколько защитников, но он их не заметил своим смещением в центр и сильным ударом в нижний угол с двадцати метров.
В первом тайме Норвегия могла забивать как минимум один раз, но Аурснес не попал по воротам с близкой дистанции. Вратарь сборной Грузии Мамардашвили заметно нервничал, и его эмоции передавались всей команде. Главной звезде сборной Грузии Хвиче Кварацхелии только один раз удалось в первом тайме заявить о себе – хороший удар в верхний угол, но выше.
Все было иначе после перерыва. Не по моментам, а по общей атмосфере. Норвегия сбавила темп, трибуны на “Батуми Арене” проснулись, и Грузия с радостью перехватила инициативу. Гол не заставил себя ждать Квирквелиа выдал пас вперед на Микаутадзе, хороший прием и удар, но при полном попустительстве центрбеков Норвегии.
Норвегия не раз могла вырывать победу, но Эдегор с нескольких метров пробил выше ворот, а затем хозяев уже спас Мамардашвили, заблокировав удар Серлота.
Более классная и везучая сборная взяла при такой игре три очка в Батуми, но Норвегия ничего не останется, как вспоминать все свои моменты и странный провал при пропущенном голе. У Норвегии всего одно очко после двух туров. Результат на пользу Шотландии.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шотландия
|1
|1
|0
|0
|3-0
|+3
|3
|2
|Испания
|1
|1
|0
|0
|3-0
|+3
|3
|3
|Грузия
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|4
|Норвегия
|2
|0
|1
|1
|1-4
|-3
|1
|5
|Кипр
|1
|0
|0
|1
|0-3
|-3
|0
Отбор к ЧМ-2024, группа A, второй тур. Батуми, “Батуми Арена”
Грузия – Норвегия 1:1
Голы: Микаутадзе 60 – Серлот 15
Грузия: Мамардашвили – Какабадзе, Квирквелиа, Кашия, Табидзе (Зивзивадзе 59), Азарови (Гоголеишвили 70) – Давиташвили (Лобжанидзе 60), Квеквескири, Абурджания (Гагнидзе 90) – Микаутадзе (Беридзе 90), Кварацхелия
Норвегия: Ниланд – Мелинг, Эстигор, Страндберг, Педерсен (Рюэрсон 90+7) – Аурснес, Берг (Торстведт 90+6), Эдегор – Эльюнусси (Берге 77), Серлот, Солбаккен (Бринхилдсен 82)
Предупреждения: Азарови 53, Абурджания 72, Гоголеишвили 90+4 – Солбаккен 79, Мелинг 89
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