Отбор на ЧЕ-2024. Грузия смогла отобрать очки у Норвегии

Грузия начала отбор на чемпионат Европы-2024 с ничьей против Норвегии, и это результат, которым один из аутсайдеров группы А должен быть доволен. Гости создали больше шансов, но без Эрлинга Холанда реализовывать их было некому.

Два тайма получились разными. Норвегия хорошо начала игру, завладев контролем над мячом, и не выпуская Грузию с ее половины поля. Довольно-таки скоро гости забили свой гол – на плечах Серлота висело несколько защитников, но он их не заметил своим смещением в центр и сильным ударом в нижний угол с двадцати метров.

В первом тайме Норвегия могла забивать как минимум один раз, но Аурснес не попал по воротам с близкой дистанции. Вратарь сборной Грузии Мамардашвили заметно нервничал, и его эмоции передавались всей команде. Главной звезде сборной Грузии Хвиче Кварацхелии только один раз удалось в первом тайме заявить о себе – хороший удар в верхний угол, но выше.

Все было иначе после перерыва. Не по моментам, а по общей атмосфере. Норвегия сбавила темп, трибуны на “Батуми Арене” проснулись, и Грузия с радостью перехватила инициативу. Гол не заставил себя ждать Квирквелиа выдал пас вперед на Микаутадзе, хороший прием и удар, но при полном попустительстве центрбеков Норвегии.

Норвегия не раз могла вырывать победу, но Эдегор с нескольких метров пробил выше ворот, а затем хозяев уже спас Мамардашвили, заблокировав удар Серлота.

Более классная и везучая сборная взяла при такой игре три очка в Батуми, но Норвегия ничего не останется, как вспоминать все свои моменты и странный провал при пропущенном голе. У Норвегии всего одно очко после двух туров. Результат на пользу Шотландии.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шотландия 1 1 0 0 3-0 +3 3 2 Испания 1 1 0 0 3-0 +3 3 3 Грузия 1 0 1 0 1-1 0 1 4 Норвегия 2 0 1 1 1-4 -3 1 5 Кипр 1 0 0 1 0-3 -3 0

Отбор к ЧМ-2024, группа A, второй тур. Батуми, “Батуми Арена”

Грузия – Норвегия 1:1

Голы: Микаутадзе 60 – Серлот 15

Грузия: Мамардашвили – Какабадзе, Квирквелиа, Кашия, Табидзе (Зивзивадзе 59), Азарови (Гоголеишвили 70) – Давиташвили (Лобжанидзе 60), Квеквескири, Абурджания (Гагнидзе 90) – Микаутадзе (Беридзе 90), Кварацхелия

Норвегия: Ниланд – Мелинг, Эстигор, Страндберг, Педерсен (Рюэрсон 90+7) – Аурснес, Берг (Торстведт 90+6), Эдегор – Эльюнусси (Берге 77), Серлот, Солбаккен (Бринхилдсен 82)

Предупреждения: Азарови 53, Абурджания 72, Гоголеишвили 90+4 – Солбаккен 79, Мелинг 89