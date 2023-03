Сборная Испании выиграла 34 из 38 последних матчей квалификации на ЕВРО

Сборная Испании выиграла 34 из последних 38 матчей квалификации на Евро. "Фурия роха" трижды сыграла вничью и уступила сборной Словакии в 2014-м (1:2).

В этих 38 поединках испанцы поразили ворота соперников 100 раз, забивая 2,6 голов в среднем за игру.

В первом туре отбора на Евро-2024 Испания выиграла Норвегию (3:0) и заняла первое место в группе. Шотландия также обыграла соперников – Кипр с разницей в 3 мяча.

Испания сыграет с Шотландией сегодня, 28-го марта, в 21:45.

