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Сборная Испании выиграла 34 из 38 последних матчей квалификации на ЕВРО
Сможет ли их остановить Шотландия?
Фото: twitter.com/SEFutbol
Сборная Испании выиграла 34 из последних 38 матчей квалификации на Евро. "Фурия роха" трижды сыграла вничью и уступила сборной Словакии в 2014-м (1:2).
В этих 38 поединках испанцы поразили ворота соперников 100 раз, забивая 2,6 голов в среднем за игру.
В первом туре отбора на Евро-2024 Испания выиграла Норвегию (3:0) и заняла первое место в группе. Шотландия также обыграла соперников – Кипр с разницей в 3 мяча.
Испания сыграет с Шотландией сегодня, 28-го марта, в 21:45.
34 - Spain ???????? have won 34 of their last 38 EURO qualifiers (D3 L1), losing only against Slovakia ???????? in October 2014 (1-2) and scoring in each of the 38 games (100 goals, 2.6 per game). Reliability. pic.twitter.com/zHkA6aj5ra— OptaJose (@OptaJose) March 28, 2023
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