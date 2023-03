Шотландия - Испания 2:0. Возможно, проблема была не в Луисе Энрике

Шотландия стала единоличным лидером группы А после прекрасной победы над сборной Испании. Этот был зрелищный матч по своим эмоциям и моментам, хозяева играли просто великолепно, но при взгляде на стартовый состав сборной Испании многое встает на свои места. Большинство из этих футболистов своими карьерами и хорошей игрой в Ла Лиге заслужили своего шанса, но при этом общий уровень “рохи” заметно упал.

К тренеру сборной Испании Хосе Луису де ла Фуэнте будет много вопросов после матча, но главный из них – почему он сделал сразу восемь изменений в составе после победного матча с Норвегий? Только Кепа, Мерино и Родри сохранили свое место в старте, появились Хоселу, Пино, Себальос, Оярсабаль, которые выходили на замену в прошлом туре, но четверка защитников у “рохи” была полностью состояла из футболистов без единой минуты в отборе к ЧЕ-2024.

Да, матч против Норвегии получился не таким убедительным как могло показаться по итоговому счету, но все же в поединках сборных, когда не так много игрового времени, очень важно утвердить игровые связи и взаимопонимание. Было ли это высокомерие? Но Шотландия – это все-таки не Сан-Марино или Андорра.

Шотландия резво начала матч и была вознаграждена за свои усилия забитым голом. Хозяева высоко встречали “роху” на ее половине поля, и когда Порро на фланге поскользнулся на ровном месте, Робертсон сразу же подхватил мяч и выкатил его в штрафную прибежавшему Мактомини – 1:0.

Без закончившего карьеру в сборной Бускетса и травмированного Педри Испания не могла так уверенно играть низом, как мы к этому привыкли, поэтому “роха” принялась выполнять навесы в штрафную на героя прошлого тура Хоселу, забившего дважды Норвегии. И 33-летний форвард “Эспаньола” имел пару шансов. Сначала он пробил после кросса Гайи в руки Ганну, а затем подачу выполнил Мерино, и Шотландию уже спасла перекладина.

В середине первого тайма Шотландия рисковала остаться вдесятером после того как Робертсон необдуманно ударил плечом Порро, но капитан “тартановой армии” избежал максимального наказания. Ситуация была 50 на 50.

Шотландия могли забить второй гол еще до перерыва. Кристи без сопротивления выполнил проход по центру, но пробил рядом со штангой, а в дополнительное время выход на ворота Аррисбалаги уже выполнил Дайкс – тоже мимо.

Де ла Фуэнте уже в перерыве провел две замены, в частности вместо нервного Порро на поле вышел Карвахаль. Эта замена сработала сразу. Только в пользу Шотландии. Тирни выполнил впечатляющий рывок про бровке, и фулбеку “Реала” не хватило сил и энергии, чтобы угнаться за своим визави. Прострел в штрафную, а там снова опередил всех Мактомини. Полузащитник “Манчестер Юнайтед” забил уже четвертый гол в отборе.

Де ла Фуэнте продолжал делать замены за заменой, но ничего не помогало. У Испании не было идей в атаке, во втором тайме гости выполнили всего лишь три удара. Шотландия прекрасно работала без мяча.

И хозяева даже могли забить третий гол, но Макгинн пробил в каркас ворот. Но и 2:0 – прекрасный результат, который, помимо всего прочего, играет на руку Украине.

1 - Scotland earned their first win over Spain since November 1984 (3-1 in a World Cup qualifier), while this was just their third ever competitive victory against them (1957, 1984 and 2023). Spirited. pic.twitter.com/jxdaYqFoAa