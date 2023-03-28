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Грузия – Норвегия. 1:1. Скандинавы максимально усложнили себе же выход из группы – Видео
Поражение и необязательная ничья в двух первых турах отбора для Норвегии
Фото: twitter.com/nff_landslag
Сборная Грузии смогла дома вырвать ничью со сборной Норвегии. Теперь задача для скандинавов максимально усложняется: у подопечных Столе Сольбаккена всего 1 очко в двух турах, в группе где ещё две команды претендуют на выход со второго места.
Отбор Евро-2024
Грузия – Норвегия. 1:1
Голы: 60' Жорж Микотадзе – 15' Александер Сёрлот
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