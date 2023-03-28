Грузия – Норвегия. 1:1. Скандинавы максимально усложнили себе же выход из группы – Видео

Сборная Грузии смогла дома вырвать ничью со сборной Норвегии. Теперь задача для скандинавов максимально усложняется: у подопечных Столе Сольбаккена всего 1 очко в двух турах, в группе где ещё две команды претендуют на выход со второго места.

Отбор Евро-2024

Грузия – Норвегия. 1:1

Голы: 60' Жорж Микотадзе – 15' Александер Сёрлот