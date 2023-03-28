Товарищеский матч. Германия уступила Бельгии под аккомпанемент травмы Горетцки

Пока у всех европейских сборных продолжаются матчи отбора к Евро-2024, Германия, как хозяин предстоящего турнира, получила возможность готовиться к форуму сугубо товарищескими матчами. Три дня назад немцы победили Перу, а вот сегодня уступили бельгийцам.

Матч был не из простых. Соперник забил два гола уже к десятой минуте. Сначала Карраско отличился красивым индивидуальным голом, а затем четкую командную комбинацию точным ударом увенчал Ромелу Лукаку. Он забил четыре мяча в двух последних поединках за сборную. Мощный уровень реализации.

Правда, в конце первого тайма Лукаку стал виновником пропущенного бельгийцами гола. Именно Ромелу сыграл рукой в собственной штрафной, за что команда была наказана назначением пенальти (Фулькруг забил).

Эти события происходили уже после ухода с поля травмированного Горетцки. Полузащитник получил повреждение в эпизоде на 38-й минуте, после чего был заменен от греха подальше. Для спарринга это явно не здоровый фон. Германия в дальнейшем владела преимуществом, но била по плоскости ворот соперника редко. Даже из того минимума, правда, выжала еще один гол, но перед этим еще раз и пропустила. Так что проиграла. Ханси Флик вряд ли попадет под шквал критики (линия обороны была экспериментальной), но материала для анализа получил достаточно.

Ну а у Бельгии перестройка проходит как следует. Два матча с Доменико Тедеско – две победы.

Товарищеский матч. 28.03.2023

Германия – Бельгия 2:3

Голы: Фулькруг 44 (пен.), Гнабри 87 – Карраско 6, Лукаку 9, Де Брюйне 78

Германия: Тер Штеген – Вольф (Вагноман 80), Керер, Гинтер, Раум (Гантер 68) – Горетцка (Нмеча 38), Киммих – Гнабри, Виртц (Джан 38), Вернер (Шаде 80) – Фулькруг (Бериша 80)

Бельгия: Кастельс – Кастань, Фас, Вертонген (Салемакерс 46), Теат – Де Брюйне (Опенда 79), Онана, Мангала (Лавия 79) – Лукебакио (Бакайоко 58), Лукаку (Де Кетеларе 68), Карраско (Троссард 58)

Предупреждения: Нмеча 49 – Онана 37, Лукаку 43