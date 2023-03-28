Отбор на ЧЕ. Турция – Хорватия 0:2. Реабилитировались

Отбор на Чемпионат Европы-2024

Группа D, второй тур

"Тимса-Арена" (Бурса)

Главный арбитр: Андреас Экберг (Швеция)

Не хватило бы хорватам в двух стартовых матчах отбора на Чемпионат Европы потерять очки против двух прямых конкурентов. После немного сенсационной домашней ничьей против Уэльса подопечные Далича посетили Турцию, где всегда тяжело играть под давлением болельщиков. Но вот здесь удержать победный результат удалось.

Турков гнали трибуны: с самого старта они мощно прессинговали. К пятой минуте уже дважды удалось перехватить мяч на чужой половине поля и создать один момент, но удар Ундера парировал Ливакович. На 10-й минуте хорватский голкипер снова вступил в игру, потянув обводной удар Актюркоглу с линии штрафной.

Создавать моменты – это одно, а удачно реализовывать их – другое. "Шашечные" первые 20 минут больше оборонялись, но при атаках действовали быстро и точно. Турки забыли Ковачича в штрафной, и тот подобрал мяч и пробил мимо голкипера.

Чуть-чуть подкосил хозяев этот гол, ведь они начали менее интенсивно атаковать. Более того, еще и на 38-й минуте турки потеряли своего лидера Хакана Чалханоглу из-за травмы. А перед самым перерывом Ковачич оформил дубль. И снова Матео удачно сориентировался после отскока.

Много били во втором тайме игроки сборной Турции. Они интенсивно ходили в атаку, но постоянно не хватало какого-нибудь креатива на острие. Ливакович был без тяжелой работы до 90+3 минуты. Тогда мог забить Тосун: нападающий мощно пробил под перекладину, но голкипер потащил. Сегодня точно день Ливаковича.

Кстати, после перерыва гости постоянно пытались сбивать темп атак турок. Играли на удержание счета. Даже Ливакович получил желтую за регулярную затяжку времени. И ничего бы такого, если бы это не произошло на 62-й минуте.

В итоге хорваты одержали победу на поле одного из главных конкурентов группы. Сейчас "шашечные" с четырьмя очками идут на втором месте. В параллельном поединке Уэльс победил Латвию и пока занимает первое место тоже с четырьмя баллами.

Турция – Хорватия 0:2

Голы: Ковачич 20, 45+4

Турция: Гюнок – Челик, Союнчу, Демирал, Кадиоглу – Кокджу (Гулер 67), Озкан, Чалханоглу (Юксек 38) – Ундер (Тосун 81), Унал (Наир 81), Актюрокоглу (Илмаз 67)

Хорватия: Ливакович – Станишич, Шутало, Гвардиол, Баришич – Брозович – Модрич (Майер 84), Ковачич – Пашалич (Юранович 65), Крамарич (Муса 84), Перишич (Иванушец 90+2)

Предупреждения: Ливакович 62, Гвардиол 69

Отбор на Чемпионат Европы-2024

Группа D, второй тур

Уэльс – Латвия 1:0

Гол: Мур 41

Турнирная таблица группы D