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Испания впервые за 7 лет проиграла с разницей в два мяча
Историческое достижение
Фото: twitter.com/SEFutbol
Сборная Испания уступила Шотландии (0:2) в рамках отбора к Евро 2024. В последний раз "фурия роха" проигрывала с разницей более чем в 1 мяч в июне 2016-го.
Это случилось в 1/8 финала Евро 2016. Тогда Испания уступила Италии (0:2).
В отборе на Евро последнее поражение испанцев с разницей в два мяча было в 2006 году. Тогда Швеция обыграла Испанию со счетом 2:0.
Испания занимает в группе А отбора на Евро второе место после 2-х туров. На первом месте Шотландия, одержав две победы.
2 - Spain ???????? have lost a game by a margin of 2+ goals for the first time since June 2016 against Italy ???????? in the EURO (0-2) and for the first time in EURO qualification since October 2006 to Sweden ???????? (2-0). Setback. pic.twitter.com/PXRC1lf9CF— OptaJose (@OptaJose) March 28, 2023
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