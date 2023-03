Испания впервые за 7 лет проиграла с разницей в два мяча

Сборная Испания уступила Шотландии (0:2) в рамках отбора к Евро 2024. В последний раз "фурия роха" проигрывала с разницей более чем в 1 мяч в июне 2016-го.

Это случилось в 1/8 финала Евро 2016. Тогда Испания уступила Италии (0:2).

В отборе на Евро последнее поражение испанцев с разницей в два мяча было в 2006 году. Тогда Швеция обыграла Испанию со счетом 2:0.

Испания занимает в группе А отбора на Евро второе место после 2-х туров. На первом месте Шотландия, одержав две победы.

