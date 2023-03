Гол в ворота Украины претендует на звание лучшего во 2-м туре отбора Евро-2024

Завершились матчи второго тура отбора на Евро-2024, по итогам которых УЕФА определил претендентов на звание автора лучшего гола.

Одним из кандидатов стал мяч вингера сборной Англии Букайо Сака в ворота команды Украины (2:0). На 40-й минуте англичанин из-за пределов штрафной точно пробил в дальнюю девятку.

На награду также претендуют:

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

⚽️ Saka, Tagybergen, Morozov or Burcă...



Who gets your vote for Goal of the Round? ????️@AlipayPlus | #EQGOTT