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Гол в ворота Украины претендует на звание лучшего во 2-м туре отбора Евро-2024
За награду поспорят четыре футболиста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Завершились матчи второго тура отбора на Евро-2024, по итогам которых УЕФА определил претендентов на звание автора лучшего гола.
Одним из кандидатов стал мяч вингера сборной Англии Букайо Сака в ворота команды Украины (2:0). На 40-й минуте англичанин из-за пределов штрафной точно пробил в дальнюю девятку.
На награду также претендуют:
- полузащитник сборной Казахстана Асхат Тагиберген - в ворота "Дании" (3:2);
- защитник сборной Румынии Андрей Бурке - в матче против Беларуси (2:1);
- форвард сборной Беларуси Владислав Морозов - его гол в поединке против "Румынии" (1:2).
Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.
⚽️ Saka, Tagybergen, Morozov or Burcă...— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 28, 2023
Who gets your vote for Goal of the Round? ????️@AlipayPlus | #EQGOTT
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