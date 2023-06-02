Северная Македония огласила заявку на матч отбора Евро-2024 с Украиной

Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевский огласил список игроков, вызванных на июньские матчи отбора Евро-2024 против Украины и Англии.

Наставник северомакедонской команды рассчитывает в этих поединках на 29 исполнителей.

Состав сборной Северной Македонии на матчи с Украиной и Англией

Вратари: Столе Димитриевски ("Райо Вальекано", Испания), Дэни Илиев (ХИК, Финляндия), Дамиан Шишковский ("Докса", Кипр), Игорь Алексовский ("Работнички").

Защитники: Висар Муслиу ("Ингольштадт", Германия), Джеко Зайков ("Университатя", Румыния), Дарко Велковски ("Аль-Эттифак", Саудовская Аравия), Стефан Ристовски ("Динамо" З, Хорватия), Эзджан Алиоски ("Фенербахче", Турция), Никола Серафимов ("Фехервар", Венгрия), Йован Манев ("Адана Демирспор", Турция), Эгзон Бейтулай ("Шкендия"), Владица Брдаревский ("Шкупи"), Боян Димоски ("Академия Пандева").

Полузащитники: Энис Барди ("Трабзонспор", Турция), Элиф Эльмас ("Наполи", Италия), Ариан Адеми ("Бэйцзин Гоань", Китай), Яни Атанасов ("Краковия", Польша), Агон Элези ("Вараждин", Хорватия), Давид Бабунски ("Мезёкёвешд", Венгрия), Давор Здравковски ("АЕЛ Лимассол", Кипр), Сефер Эмини ("Сеннерйюске", Дания).

Нападающие: Александар Трайковский ("Аль-Фейха", Саудовская Аравия), Милан Ристовски ("Спартак" Тр, Чехия), Дориан Бабунски ("Дебрецен", Венгрия), Вальон Этеми ("Истанбулспор", Турция), Илия Несторовски ("Удинезе", Италия), Любче Дориев ("Шкендия"), Стефан Ашковский ("Ламия", Греция).

Напомним, что поединок между сборными Северной Македонии и Украины состоится 16 июня на Национальной арене "Тоше Проески". Начало встречи - в 21.45 по киевскому времени.