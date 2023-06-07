Бабогло получил вызов в сборную Молдовы. В первый раз он до команды не доехал

Защитник " Александрии " Владислав Бабогло получил вызов в сборную Молдову.

Игрок будет готовиться к матчам квалификации Чемпионата Европы против сборной Албании (17.06.2023) и сборной Польши (20.06.2023).

Интересно, что Владислав еще не заигран за сборную Молдовы, но уже получал вызов на мартовские матчи команды. Впрочем, тогда у футболиста возникли некоторые юридические сложности при пересечении границы и до сборной он так и не доехал.

Также стоит отметить, что Бабогло выступал за молодежную сборную Украины, но потом получил гражданство Молдовы и принял решение выступать за сборную этой страны.