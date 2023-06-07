ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бабогло получил вызов в сборную Молдовы. В первый раз он до команды не доехал
Попытка №2
fco.com.ua
Защитник "
Игрок будет готовиться к матчам квалификации Чемпионата Европы против сборной Албании (17.06.2023) и сборной Польши (20.06.2023).
Интересно, что Владислав еще не заигран за сборную Молдовы, но уже получал вызов на мартовские матчи команды. Впрочем, тогда у футболиста возникли некоторые юридические сложности при пересечении границы и до сборной он так и не доехал.
Также стоит отметить, что Бабогло выступал за молодежную сборную Украины, но потом получил гражданство Молдовы и принял решение выступать за сборную этой страны.
Популярное сейчас
- Месси выбрал Интер Майами. Он не захотел ждать, чтобы подписать контракт с Барселоной
- Сергей Ребров возглавил сборную Украины - ОФИЦИАЛЬНО
- Битва красоток. Роскошные вторые половинки Фиорентины и Вест Хэма. ФОТО
- Петраков снова вызвал в сборную Армении игроков с чемпионата России
- Женатый футболист АПЛ заплатил любовнице 20 тысяч фунтов за аборт
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО