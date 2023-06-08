Сборная Мальты объявила заявку на матч отбора Евро-2024 с Украиной

Сборная Мальты опубликовала заявку на матчи отбора Евро-2024 против Англии и Украины, а также товарищескую игру с Люксембургом.

В нее вошли 25 футболистов.

Вратари: Генри Бонелло ("Хамрун Спартанс"), Кейн Формоза ("Валлетта"), Мэттью Грек ("Сиренс")

Защитники: Зак Мускат ("Фаренсе", Португалия), Жан Борг ("Фиделис Андриа", Италия), Фердинандо Апап, Курт Шоу (оба — "Хибернианс"), Стив Борг ("Хамрун Спартанс"), Карл Микаллеф ("Гуджа Юнайтед")

Полузащитники: Хуан Корбалан, Райан Камензули, Мэттью Гийомье, Джозеф Мбонг (все — "Хамрун Спартанс"), Адам Магри ("Флориана"), Стивен Пизани, Николай Мускат (оба — "Гзира Юнайтед"), Кейн Ат Янкам (оба – "Биркиркара"), Бьорн Кристенсен, Джейк Грек (оба – "Хибернианс").

Нападающие: Джоди Джонс ("Ноттс Каунти", Англия), Юрген Дегабриеле ("Хибернианс"), Шон Димек ("Валлетта"), Кириан Нвоко ("Санта-Лючия"), Люк Монтебелло ("Биркиркара"), Александер Сатариано ("Бальцан").

Напомним, Мальта начала отбор Евро-2024 из поражений Италии (0:2) и Северной Македонии (1:2). 9 июня подопечные Микеле Марколини проведут спарринг против Люксембурга, а затем в рамках квалификации встретятся с Англией (16 июня) и Украиной (19 июня).