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Беллингем и Данк не сыграют в июньских матчах квалификации Евро 2024
Англия внесла изменения в заявку на матчи квалификации
Фото: twitter.com/England
Сборная Англии внесла изменения в заявку на июньские матчи квалификации Евро 2024 против Мальты и Северной Македонии. Об этом они сообщили в своем твиттере. Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем и защитник "Брайтона" Льюис Данк были исключены из состава из-за травмы и не помогут англичанам.
Зато к "трем львам" присоединился полузащитник "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.
16-го июня Англия в гостях сыграет с Мальтой. 19-го на "Олд Траффорд" примет Северную Македонию.
An update from the #ThreeLions camp, as Lewis Dunk withdraws from the squad due to injury. pic.twitter.com/6CYbeB9ZKq— England (@England) June 11, 2023
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