Беллингем и Данк не сыграют в июньских матчах квалификации Евро 2024

Сборная Англии внесла изменения в заявку на июньские матчи квалификации Евро 2024 против Мальты и Северной Македонии. Об этом они сообщили в своем твиттере. Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем и защитник "Брайтона" Льюис Данк были исключены из состава из-за травмы и не помогут англичанам.

Зато к "трем львам" присоединился полузащитник "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.

16-го июня Англия в гостях сыграет с Мальтой. 19-го на "Олд Траффорд" примет Северную Македонию.

An update from the #ThreeLions camp, as Lewis Dunk withdraws from the squad due to injury. pic.twitter.com/6CYbeB9ZKq