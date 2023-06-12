ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два матча сборной Украины, плей-офф УПЛ, финал Лиги Наций. Расписание футбола на 12 - 18 июня
Много отбора на Евро и подготовка молодежки
фото - УАФ
UA-Футбол традиционно собрал для вас перечень самых интересных матчей, за которыми следует следить в течение следующей недели - с 12 по 18 июня
Понедельник, 12 июня
Клубный футбол идет на каникулы (почти весь есть еще один не решенный вопрос), но эстафету подхватывают сборные. И неделя начнется с большого испытания для сборной Украины, которая под руководством Сергея Реброва сыграет против Германии.
- Германия - Украина. 19:00. Товарищеский матч. MEGOGO, Суспільне (региональные)
Вторник, 13 июня
Руслан Ротань наконец-то может сосредоточиться на подготовке к молодежному Евро. Его подопечные в этот день сыграют товарняк с Кувейтом.
- Украина U-21 - Кувейт U-21. 19:00. Товарищеский матч. YouTube
Среда, 14 июня
А вот и тот клубный вопрос, о котором мы писали выше - ответные матчи плей-офф за место в УПЛ. "Верес" и "Ингулец" серьезно рискуют в противостояниях с "Металлургом" и ЛНЗ. Но это еще не все - будет первый полуфинал Лиги Наций!
- "Верес" - "Металлург" З. 13:00. Плей-офф за место в УПЛ. Setanta Sports
- ЛНЗ - "Ингулец". 17:00. Плей-офф за место в УПЛ. YouTube
- Нидерланды - Хорватия. 21:45. Лига Наций. MEGOGO
Четверг, 15 июня
Еще один ТОП-матч подарит Лига Наций. За место в финале сразятся Испания и Италия!
- Испания - Италия. 21:45. Лига Наций. MEGOGO
Пятница, 16 июня
А вот и возвращение отбора на Евро-2024. Украина сыграет на выезде с Северной Македонией. В нашей же группе Англия сыграет с Мальтой. Среди других пар дня трудно кого-то выделить, равным выглядит матч Финляндия - Словения. А еще молодежная сборная встретится с Ирландией, это тоже не официальная игра.
- Финляндия - Словения. 19:00. Отбор в Евро-2024. MEGOGO
- Украина U-21 - Ирландия U-21. 19:00. Товарищеский матч. YouTube
- Северная Македония - Украина. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO
- Мальта - Англия. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO
- Гибралтар - Франция. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO
- Дания - Северная Ирландия. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO
- Польша - Германия. 21:45. Товарищеский матч. MEGOGO
Суббота, 17 июня
Посмотрим, сможет ли Холанд продолжить свои бомбардирские подвиги на уровне сборных. Бельгия встретится с Австрией, а Португалию ожидает противостояние с Боснией и Герцеговиной.
- Норвегия - Шотландия. 19:00. Отбор в Евро-2024. MEGOGO
- Бельгия - Австрия. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO
- Португалия - Босния и Герцеговина. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO
- Исландия - Словакия. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO
Воскресенье, 18 июня
В последний день недели будет только один матч, достойный внимания. Зато какой! Узнаем победителя Лиги Наций.
- Финал Лиги Наций. 21:45. MEGOGO
Популярное сейчас
- Сколько насыпали Довбику, Мальдера - лучшая замена Йовичевичу, Гвардиола больше не лузер
- Пеп не без фарта закрыл болезненный гештальт. Теперь его Сити – футбольный эталон. Обзор финала ЛЧ
- Силы обороны Украины деоккупировали еще один населенный пункт в Донецкой области
- Беллингем и Данк не сыграют в июньских матчах квалификации Евро 2024
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО