UA-Футбол традиционно собрал для вас перечень самых интересных матчей, за которыми следует следить в течение следующей недели - с 12 по 18 июня

Понедельник, 12 июня

Клубный футбол идет на каникулы (почти весь есть еще один не решенный вопрос), но эстафету подхватывают сборные. И неделя начнется с большого испытания для сборной Украины, которая под руководством Сергея Реброва сыграет против Германии.

Германия - Украина. 19:00. Товарищеский матч. MEGOGO, Суспільне (региональные)

Вторник, 13 июня

Руслан Ротань наконец-то может сосредоточиться на подготовке к молодежному Евро. Его подопечные в этот день сыграют товарняк с Кувейтом.

Украина U-21 - Кувейт U-21. 19:00. Товарищеский матч. YouTube

Среда, 14 июня

А вот и тот клубный вопрос, о котором мы писали выше - ответные матчи плей-офф за место в УПЛ. "Верес" и "Ингулец" серьезно рискуют в противостояниях с "Металлургом" и ЛНЗ. Но это еще не все - будет первый полуфинал Лиги Наций!

"Верес" - "Металлург" З. 13:00. Плей-офф за место в УПЛ. Setanta Sports

ЛНЗ - "Ингулец". 17:00. Плей-офф за место в УПЛ. YouTube

Нидерланды - Хорватия. 21:45. Лига Наций. MEGOGO

Четверг, 15 июня

Еще один ТОП-матч подарит Лига Наций. За место в финале сразятся Испания и Италия!

Испания - Италия. 21:45. Лига Наций. MEGOGO

Пятница, 16 июня

А вот и возвращение отбора на Евро-2024. Украина сыграет на выезде с Северной Македонией. В нашей же группе Англия сыграет с Мальтой. Среди других пар дня трудно кого-то выделить, равным выглядит матч Финляндия - Словения. А еще молодежная сборная встретится с Ирландией, это тоже не официальная игра.

Финляндия - Словения. 19:00. Отбор в Евро-2024. MEGOGO

Украина U-21 - Ирландия U-21. 19:00. Товарищеский матч. YouTube

Северная Македония - Украина. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO

Мальта - Англия. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO

Гибралтар - Франция. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO

Дания - Северная Ирландия. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO

Польша - Германия. 21:45. Товарищеский матч. MEGOGO

Суббота, 17 июня

Посмотрим, сможет ли Холанд продолжить свои бомбардирские подвиги на уровне сборных. Бельгия встретится с Австрией, а Португалию ожидает противостояние с Боснией и Герцеговиной.

Норвегия - Шотландия. 19:00. Отбор в Евро-2024. MEGOGO

Бельгия - Австрия. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO

Португалия - Босния и Герцеговина. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO

Исландия - Словакия. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO

Воскресенье, 18 июня

В последний день недели будет только один матч, достойный внимания. Зато какой! Узнаем победителя Лиги Наций.