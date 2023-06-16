  1. UA-Футбол ⚽
  2. ЕВРО-2024
  3. Северная Македония резко прогрессирует в футболе. Ее секрет в разнообразии, но отношения с албанцами до сих пор непростые
В тренде
ЕВРО-2024
ЕВРО-2024

ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Северная Македония резко прогрессирует в футболе. Ее секрет в разнообразии, но отношения с албанцами до сих пор непростые

ЕВРО-2024
Обновлено
(1 голосов)

О неоднородном сопернике сборной Украины

Северная Македония резко прогрессирует в футболе. Ее секрет в разнообразии, но отношения с албанцами до сих пор непростые

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matteo Ciambelli/DeFodi Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Северная Македония превратилась из аутсайдера в середняка уверенно и даже элегантно.

На все ушло десять лет. До этого македонцев в элите представлял только Горан Пандев, но в одиночку тянуть "Львов" ему не удавалось, и доходило даже до скандалов.

"Горану надоедали неудачи и плохое руководство федерацией. Именно это привело к эмоциональному заявлению в 2013 году, когда он ушел из команды", — объясняет Александр Златески, основатель сайта Macedonianfooty.

Впрочем, уже на Евро-2021 этот же Пандев заработал пенальти с Украиной и выглядел абсолютно счастливым.

Вот что бывает, когда не только команда, но и вся страна меняется в лучшую сторону.

***

Северная Македония – непростое государство, как обычно на Балканах.

Есть впечатление, что она мешает всем. Греция годами блокировала переговоры македонцев с ЕС, требуя добавить в название государства "Северная" - так потомки эллинов боролись за наследие античной Македонии.

Болгарские националисты и подавно не считают македонцев отдельным народом. Для них это лишь ветвь болгар, а их язык – диалект.

Однако и это не самое худшее. Еще в ХVIII-XIX веках на плодородные долины за Охридским озером начали массово переезжать албанцы, чему всячески помогала османская власть – как-никак, тоже мусульмане.

В конце концов албанцы заселили большие площади у города Тетово; многие поселились и в Скопье, что точно не вдохновляло местных православных славян, которых, однако, никто не спрашивал.

При Югославии этот вопрос даже не стоял – у центральной власти хватало силы душить любые национальные движения. Но когда в 1991-м Македония (тогда еще так) объявила о независимости, проблема приобрела новые формы. По переписи 1994 года албанцев в стране было 22%. Добавьте 8% турок – и получаем опасность.

Северная Македония резко прогрессирует в футболе. Ее секрет в разнообразии, но отношения с албанцами до сих пор непростые - изображение 1
Граница Македонии и Косово, где закрепились сепаратисты. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Kael Alford/Newsmakers

А что власть в Скопье? Достаточно сказать, что в первом официальном матче в 1996 году сборная Македонии сыграла против Лихтенштейна без единого представителя меньшинств. Все 14 игроков были славянами.

***

Конечно, албанцы не чувствовали такую сборную своей.

Более того, они не чувствовали себя частью и государства Македония.

"Моя мама была отличницей и имела талант. Ее картины все еще висят на стенах ее и моей начальной школы в Сарадже. К сожалению, она не смогла поступить в университет, с этим у албанцев были проблемы", - рассказывает архитектор Хири Салли.

"В юности она постоянно рассказывала мне, что в 1994 году, когда рожала меня в роддоме Скопье, ей не уделяли должного внимания из-за того, что она албанка".

В общем, когда в соседней Сербии Армия Освобождения Косово при помощи Запада преуспела, македонские албанцы тоже оживились. База у них была – Тетово еще в косовских событиях играл роль тылового пункта, через который сепаратистам поставляли оружие. Также катализатором стал приток тысяч беженцев из Приштины. Македонские власти надеялись быстро перевезти их в Албанию, но ничего не вышло.

Северная Македония резко прогрессирует в футболе. Ее секрет в разнообразии, но отношения с албанцами до сих пор непростые - изображение 2
Беженцы в палатках в поле за пределами Скопье, 2000 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stephen J. Boitano/LightRocket

Активные боевые действия начались примерно в январе 2001 года. К тому времени "восстание" на футбольном поле уже длилось три года.

***

Исторический гранд македонского футбола "Вардар" – это команда славян.

И что сделали меньшинства? В старом районе Скопье Чаир албанцы, турки и цыгане организовали собственный клуб "Слога Югомагнат", который завоевал три чемпионства подряд - с 1999-го по 2001-й. Особенно драматичным оказался финиш сезона-2000/01. "Слога" и "Вардар" завершили его с равным количеством очков, и албанцы взяли трофей благодаря победе в золотом матче. Красиво!

А вот что некрасиво, так это игнорирование игроков "Слоги" сборной Македонии, которая без них выступала феерично плохо.

Ну, и подавно отвратительной была война, которая в ту пору разгорелась с наибольшей силой. По нашим меркам это все так, мелкий конфликт, но двухмиллионную Македонию поколотило изрядно.

Битва за Тетово, штурм Арачиново – их услышали в Европе, и везде победил центр, которому помогла… Украина! Президент Кучма дал добро на поставку танков, вертолетов и самолетов, сделавших разницу, поэтому правительственные силы потеряли в боях 70 человек, а сепаратисты - 700-800.

Но даже не это главное, а то, что сила не снесла крышу президенту Трайковскому. Он рано погиб в авиакатастрофе, однако оставил после себя добрую память - Охридские соглашения 2001 года, где были заново переписаны права меньшинств.

Сложный процесс, конечно. В стране, где в учебниках высокую рождаемость среди албанцев и турок Минобразования объясняло "низкой культурой этих народов", иначе и быть не могло. 31 марта 2004-го в товарняке между Македонией и Украиной в составе соперника было всего два албанца – один в основе, один в запасе.

Но чем дальше, тем сильнее маховик перемен набирал обороты.

***

Пандеву не повезло, ведь его карьера пришлась на переходной период. Лишь ветераном он застал сборную, представлявшую всю страну.

Сейчас главной звездой Македонии является Элиф Эльмас. Парень в этом году взял Скудетто с "Наполи" и забил в золотом сезоне 6 голов.

По происхождению он турок. Отец Элифа, Джеват, держит лавку восточных сладостей в Чаире. Эльмас много помогал ему в юности. Немногие знают, но он умеет выпекать идеальное печенье.

Ну и еще Элиф очень одаренный футболист. Дома его заметили уже в 12 лет. Тренер Игор Ангеловски не скрывал своего восторга:

"В нем была какая-то удивительная магия. Невероятная энергия, Х-фактор в таком юном возрасте, который увлекал всех. Прекрасное чтение игры, мастер ассистов и феноменальный финишер".

Вот что бывает, когда смотреть на ребенка без предубеждения. Предыдущим поколениям так не повезло.

"Когда я начинал, здесь было очень мало албанцев-футболистов, а в сборной, может быть, два-три имени. Все было политизировано. Лишь позже, с либерализацией Македонии, контролировать общество, как во времена коммунистов, стало невозможно. На первый план вышло качество, и все ищут только его", - констатирует экс-игрок сборной Неби Мустафи.

***

Победа над Италией, выход на Евро-2021 – это то, что на слуху в Европе.

Но первым звоночком стал выход Македонии на молодежный Евро в 2017 году. Боба Милевски создал отличную команду, где тон задавали Энис Барди, Бобан Николов, Висар Муслиу и Дарко Велковски. Был там и 17-летний Эльмас.

Собственно, та команда – нынешний скелет главной сборной, и их тренер тоже здесь. Славяне, албанцы, турки – теперь уже без разницы. В предыдущем официальном матче с Мальтой сразу восемь человек в заявке представляли меньшинства – и что? Снова победа с голом Эльмаса.

В чемпионате Северной Македонии албанцы тоже окончательно перехватили инициативу. Последние три розыгрыша выиграли "Шкендия", Шкупи" и "Струга" – это "албанские" клубы.

Да и вообще страна очень изменилась. Так, албанский язык получил статус государственного; им теперь пользуются в правительстве, парламенте, системе правосудия. В муниципалитетах, где албанцы составляют более 20% населения, их язык также используется в официальной переписке между гражданами и учреждениями.

В тех муниципалитетах, где албанцев подавляющее большинство, им разрешена национальная символика. В стране также были созданы два албанских государственных университета; албанские партии на протяжении последнего десятилетия входили во все правящие коалиции в парламенте.

Все эти шаги и напряжение в обществе сняли, и к ЕС страну приблизили. Хотя, конечно, до идиллии далеко. Даже боевики в горах еще проявляют себя. В 2015-м они напали на полицию в Куманово, но та дала достойный отпор, убив 14 и арестовав 30 террористов.

Северная Македония резко прогрессирует в футболе. Ее секрет в разнообразии, но отношения с албанцами до сих пор непростые - изображение 3
Женщина с ребенком на руинах своего дома после боев в Куманово, 2015 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jodi Hilton/NurPhoto

***

Трибуны, само собой, все это чувствуют. Разве где-то бывало иначе?

Вражда "Шкупи" (правопреемник "Слоги") и "Вардара" – вещь серьезная. В 2018-м двое албанцев забили насмерть 21-летнего Николая Саздовского. Писали, что они поссорились в Facebook.

Ультрас-группы – с ними тяжелее всего. Албанцы в них почти все неонацисты, а лидер фанатов Вардара Йохан Тарчуловски даже осужден Гаагой за тройное убийство. В Скопье его называют "Комити", и его бригады активнее других крушили все вокруг, срывая референдум по названию страны, организованный для вступления в ЕС.

Скажете, зачем ему это? Так вот, на допросах отдельные ультрас признались, что получили за насилие сотни тысяч евро от российского олигарха Ивана Саввиди. Страна-террорист в своем стиле.

Хочется верить, что прогресс спорта поможет Северной Македонии перерасти подобное, но это сложно. Скопье - очень небогатый город, а провинция и подавно отстает. Правительство даже перепись проводить боится – таковы темпы эмиграции. Ну, а где нищета – там всегда ищут виновных.

Для окончательного и крепкого мира нужно поднять уровень жизни. Ну, а пока этого нет, дружбу и единение в Северной Македонии пропагандируют и демонстрируют главным образом футболисты, как Эзджан Алиоски из "Фенербахче":

"Это тренер Ангеловски собрал нас и проявлял доверие, объединял в течение 5-6 лет – это позволило нам расти как команда. Сейчас мы прекрасно знаем друг друга; знаем все слабые и сильные стороны, и это очень помогает.

Ну да, у нас разное происхождение. Кто-то разговаривает дома на македонском, кто-то на албанском, но это не имеет особого значения. На поле, в конце концов, мы все говорим на одном языке – на языке футбола".

По теме
yellow-arrow
Вместе с Буяльским. Ребров огласил заявку на игру против Северной Македонии
yellow-arrow
Гибралтар - Франция. Анонс и прогноз матча отбора чемпионата Европы на 16.06.2023
yellow-arrow
Капитан Северной Македонии: Украина — неудобная для нас команда
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Албания Горан Пандев Северная Македония Элиф Элмас Эгзиян Алиоски
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.