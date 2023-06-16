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Вспомните стартовый матч сборной Украины против Северной Македонии на Евро-2020? Квиз
Наверное, прошли этот тест безошибочно?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
16 июня пройдут матчи третьего тура квалификации на Евро-2024. В одном из них сборная Украины на выезде будет играть против Северной Македонии. В последний раз эти команды встречались между собой два года назад – 17 июня 2021-го в рамках второго тура чемпионата Европы – 2020. Подопечные тогда Андрея Шевченко одержали важную победу 2:1, благодаря чему вышли из группы и добрались до четвертьфинала континентального первенства.
Сегодня мы вам предлагаем проверить, хорошо ли вы помните стартовый состав нашей сборной в матче против македонцев на последнем Евро, пройдя наш квиз. Будет дана позиция футболиста и вам нужно выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.
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