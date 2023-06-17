После гола Забарного команда поверила, что мы можем победить, - Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после победы над Северной Македонией (3:2) пообщался с прессой. Специалист отметил, что его команде не хватило времени для подготовки к этой игре, а первый тайм получился очень сильным у соперника.

"Очень важный и тяжелый матч. У нас не было достаточно времени, чтобы тщательно подготовиться к нему. Но я благодарен игрокам. После первого тайма мы показали другой уровень игры. Получили важные три очка, будем готовиться к Мальте. Я считаю, что не только мы спали, но Северная Македония действовала очень качественно. Если вы посмотрите на состав этой сборной, то он очень серьезный. Эта команда очень опытная, в первом тайме она контролировала игру. Я очень благодарен ребятам за то, что мы перестроили игру после перерыва. Очень важным был гол Забарного. Уже потом мы были уверены в своих силах. По-моему, если смотреть на первый тайм, то, пожалуй, игра [с Германией] была лишней. Но этот товарищеский матч был важен для Украины, и я благодарен Германии. Смотря на результат поединка с немцами, эта игра не была лишней", - цитирует специалиста пресс-служба УАФ.

Также у главкома сборной спросили, что он посоветовал своим подопечным в перерыве.

"Изменить темп игры. Хозяева держали очень крепкий темп. Мы должны были не отставать. Были и другие советы, но я считаю, что этот — самый важный, ведь в первом тайме не было никакого темпа игры. Я считаю, что это была 45 минута, когда мы начали действовать более интенсивно. Очень важный гол забили, затем команда поверила, что мы можем победить. В перерыве игроки переосмыслили, что можно сделать во втором тайме и вырвали игру", - ответил Ребров.

По словам Сергея Станиславовича, Коноплю просили подключаться к атакам, Довбик и Тымчик не вошли в игру, а также поддержал Николая Матвиенко, заработавшего пенальти на свои ворота во второй игре подряд.