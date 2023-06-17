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После гола Забарного команда поверила, что мы можем победить, - Ребров
Наставник сказал, что Довбик и Тымчик не вошли в игру
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после
"Очень важный и тяжелый матч. У нас не было достаточно времени, чтобы тщательно подготовиться к нему. Но я благодарен игрокам. После первого тайма мы показали другой уровень игры. Получили важные три очка, будем готовиться к Мальте.
Я считаю, что не только мы спали, но Северная Македония действовала очень качественно. Если вы посмотрите на состав этой сборной, то он очень серьезный. Эта команда очень опытная, в первом тайме она контролировала игру. Я очень благодарен ребятам за то, что мы перестроили игру после перерыва. Очень важным был гол Забарного. Уже потом мы были уверены в своих силах.
По-моему, если смотреть на первый тайм, то, пожалуй, игра [с Германией] была лишней. Но этот товарищеский матч был важен для Украины, и я благодарен Германии. Смотря на результат поединка с немцами, эта игра не была лишней", - цитирует специалиста пресс-служба УАФ.
Также у главкома сборной спросили, что он посоветовал своим подопечным в перерыве.
"Изменить темп игры. Хозяева держали очень крепкий темп. Мы должны были не отставать. Были и другие советы, но я считаю, что этот — самый важный, ведь в первом тайме не было никакого темпа игры.
Я считаю, что это была 45 минута, когда мы начали действовать более интенсивно. Очень важный гол забили, затем команда поверила, что мы можем победить. В перерыве игроки переосмыслили, что можно сделать во втором тайме и вырвали игру", - ответил Ребров.
По словам Сергея Станиславовича, Коноплю просили подключаться к атакам, Довбик и Тымчик не вошли в игру, а также поддержал Николая Матвиенко, заработавшего пенальти на свои ворота во второй игре подряд.
"Он [Конопля] не только подключался к атакам, забил гол, но и очень уверенно сыграл в обороне. Один из героев матча.
Мы работали всего пять дней, за которые сыграли два матча. Этого времени очень мало. Да, мы много пропускаем, будем работать над этим, но много забиваем. Это важнее – выигрывать и зарабатывать очки.
Это нормальные вещи, когда исполнитель не входит в игру. Нужно своевременно его поменять. В следующих поединках эти футболисты будут действовать более интенсивно.
Матвиенко? Все ошибаются. Очень важно, чтобы команда помогала и исправляла ошибки. Не нужно говорить об отдельных игроках. Мы пропускали, но выиграли. Очень важно, что на поле была команда", - сказал тренер.
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