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УАФ процитировала Павелко после победы сборной Украины над Северной Македонией. ФОТО
Решили поддержать своего руководителя?
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
После
УАФ предложила болельщикам подумать, что Сергей Ребров мог сказать своим подопечным в перерыве игры, когда украинцы уступали 0:2. Сама же УАФ сказала, что знает и в первом комментарии запостила фразу "Все будет хорошо! Мы победим" вместе с двумя пальцами, образующими жест победы.
Что интересно, именно этот жест сразу после приговора суда показал Андрей Павелко, и именно его слова процитировала УАФ.
Напомним, что вчера судья Шевченковского районного суда города Львова Белинская
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