УАФ процитировала Павелко после победы сборной Украины над Северной Македонией. ФОТО

После победы сборной Украины над Северной Македонией (3:2), когда "желто-синие" забили три гола после перерыва, УАФ на своей странице в фейсбуке решила зацитировать своего президента Андрея Павелко, которого суд вчера отправил под стражу.

УАФ предложила болельщикам подумать, что Сергей Ребров мог сказать своим подопечным в перерыве игры, когда украинцы уступали 0:2. Сама же УАФ сказала, что знает и в первом комментарии запостила фразу "Все будет хорошо! Мы победим" вместе с двумя пальцами, образующими жест победы.

Что интересно, именно этот жест сразу после приговора суда показал Андрей Павелко, и именно его слова процитировала УАФ.