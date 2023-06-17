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ВИДЕО. Одноклубник Зинченко принес Польше победу в спарринге с Германией
Бундестим снова не победили
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Польши одержала домашнюю победу в товарищеском матче против Германии. Единственный гол во встрече забил защитник "Арсенала" Якуб Кивьор в середине первого тайма.
В составе хозяев на поле вышел Томаш Кендзьора: защитник, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", отыграл с первой до последней минуты.
Напомним, что Польша принимает участие в отборе на
Товарищеский матч
Польша – Германия 1:0
Гол: Кивер 31
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