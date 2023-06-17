ВИДЕО. Одноклубник Зинченко принес Польше победу в спарринге с Германией

Сборная Польши одержала домашнюю победу в товарищеском матче против Германии. Единственный гол во встрече забил защитник "Арсенала" Якуб Кивьор в середине первого тайма.

В составе хозяев на поле вышел Томаш Кендзьора: защитник, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", отыграл с первой до последней минуты.

Напомним, что Польша принимает участие в отборе на Евро-2024 и пропускала текущий тур в своей группе из-за нечетного количества команд. 20 июня "кадра" встретится с Молдовой на выезде. Германия, как хозяин будущего Чемпионата Европы, участие в квалификации не принимает. Также 20 числа этого месяца Бундестим проведут спарринг против Колумбии. Немецкая сборная не знает побед в трех встречах подряд, хотя все они неофициальные.

Товарищеский матч

Польша – Германия 1:0

Гол: Кивер 31