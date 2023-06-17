Тренер Северной Македонии: Считаю, что победа Украины не совсем заслужена

Главный тренер сборной Северной Македонии Роберт Стояновский прокомментировал поражение своих подопечных в матче против Украины:

“Я поздравляю гостей, хотя считаю, что их победа не совсем заслужена. Здесь дело в ментальности. Рад за наших ребят, показавших тактически зрелую игру в первом тайме. Во втором же самой большой проблемой для нас стала физическая подготовка, поэтому мы и провалились.

Чтобы качественно сыграть матч такого ранга, нужны игроки, постоянно выступающие в своих клубах. К сожалению, хотя у нас есть хорошие футболисты, они не получают должного игрового времени в своих командах”, - сказал Стояновский.