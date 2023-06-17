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Тренер Северной Македонии: Считаю, что победа Украины не совсем заслужена
Соответственно, он похвалил своих игроков
Фото - УАФ / Автор - невідомий
Главный тренер сборной Северной Македонии Роберт Стояновский прокомментировал поражение своих подопечных в матче против Украины:
“Я поздравляю гостей, хотя считаю, что их победа не совсем заслужена. Здесь дело в ментальности. Рад за наших ребят, показавших тактически зрелую игру в первом тайме. Во втором же самой большой проблемой для нас стала физическая подготовка, поэтому мы и провалились.
Чтобы качественно сыграть матч такого ранга, нужны игроки, постоянно выступающие в своих клубах. К сожалению, хотя у нас есть хорошие футболисты, они не получают должного игрового времени в своих командах”, - сказал Стояновский.
Отметим, что после трех сыгранных туров отбора в активе Северной Македонии три очка. В настоящее время команда Билевского (он отсутствовал на пресс-конференции из-за дисквалификации) находится ниже сборной Украины в турнирной таблице по дополнительным показателям. У "сине-желтых", как и у Италиии, тоже три очка, однако преимущество в мини-турнире трех сборных.
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