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Первая победа Реброва. УАФ примазывается к камбеку сборной. ВИДЕО
С 0:2 до 3:2!
Сборная Украины совершила исторический камбэк в матче группы квалификации на Евро-2024. Но все портит УАФ и Павелко... Какие ключевые выводы можно сделать по матчу, в чем проявляется стиль Реброва в сборной и какие проблемы остаются нерешенными? Разбираемся в видео.
00:00 Запасайтесь попкорном
00:53 В УАФ не следят за сборной. Пустяк, а неприятно
02:13 Что с Матвиенко?
03:54 0:2 в первом тайме – почему?
06:04 Второй тайм: откуда взялась уверенность?
10:52 В чем проявляется "стиль сборной Реброва"? Какие проблемы до сих пор у сборной?
14:52 Как Павелко и УАФ портят результаты сборной?
20:45 Краткий итог игры против Севеверной Македонии
22:41 Фраза Павелко
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