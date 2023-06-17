Первая победа Реброва. УАФ примазывается к камбеку сборной. ВИДЕО

Сборная Украины совершила исторический камбэк в матче группы квалификации на Евро-2024. Но все портит УАФ и Павелко... Какие ключевые выводы можно сделать по матчу, в чем проявляется стиль Реброва в сборной и какие проблемы остаются нерешенными? Разбираемся в видео.

00:00 Запасайтесь попкорном

00:53 В УАФ не следят за сборной. Пустяк, а неприятно

02:13 Что с Матвиенко?

03:54 0:2 в первом тайме – почему?

06:04 Второй тайм: откуда взялась уверенность?

10:52 В чем проявляется "стиль сборной Реброва"? Какие проблемы до сих пор у сборной?

14:52 Как Павелко и УАФ портят результаты сборной?

20:45 Краткий итог игры против Севеверной Македонии

22:41 Фраза Павелко

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