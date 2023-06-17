Хавбек македонцев: Первые 60 минут мы выглядели как Барселона против любителей

Полузащитник сборной Северной Македонии Эннис Барди выразил свое мнение, почему его команда уступила во вчерашнем матче против Украины:

“Поражение произошло из-за менталитета. Мы час держали в бутылке большую футбольную Украину. В течение 60 минут на поле мы выглядели как Барселона против любителей. А потом случилась проблема. Мы пропустили один гол, а потом последовал невероятный спад, психологический срыв. Мы должны сесть и откровенно поговорить друг с другом”, - сказал Барди.

Отметим, что Барди в матче против Украины открыл счет. Он реализовал пенальти на 31-й минуте.