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Хавбек македонцев: Первые 60 минут мы выглядели как Барселона против любителей
Но потом что-то пошло не так
Фото Павла Кубанова - УАФ
Полузащитник сборной Северной Македонии Эннис Барди выразил свое мнение, почему его команда уступила во вчерашнем матче против Украины:
“Поражение произошло из-за менталитета. Мы час держали в бутылке большую футбольную Украину. В течение 60 минут на поле мы выглядели как Барселона против любителей. А потом случилась проблема. Мы пропустили один гол, а потом последовал невероятный спад, психологический срыв. Мы должны сесть и откровенно поговорить друг с другом”, - сказал Барди.
Отметим, что Барди в матче против Украины открыл счет. Он реализовал пенальти на 31-й минуте.
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