ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко: Это футбольный кайф, когда у команды что-то не выходит, но она собирается и побеждает
Комментарий лидера украинской сборной после победы в Северной Македонии
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился своим мнением о матче с Северной Македонией в отборе на Евро-2024. Напомним, что
"Наверное, в первом тайме сборная Северной Македонии играла хорошо, а мы плохо. Хорошая игра противника не позволила сыграть так, как мы договаривались перед игрой. Это футбол, так бывает. Ты играешь плохо, но самое главное, что мы победили. Как говорится, игра забывается, а результат остается.Хорошо, что смогли переломить ход поединка Хочу поздравить всех украинцев с этой победой. Показали всем, что мы настоящие украинцы и сражаемся до конца ради победы.
Благодарю всех болельщиков, всех пришедших сегодня на стадион. Мы ощущали их поддержку. Были нелучшие погодные условия, но спасибо всем, что был здесь с нами", - цитирует игрока "Суспільне Спорт".
Ярмоленко подтвердил, что разговор в раздевалке возымел действие на каждого члена коллектива.
"А что конкретно [было сказано], то это уже останется в раздевалке.
Мы понимали, что мы играем плохо, что у нас ничего не выходит в первом тайме. Мы не можем выйти из обороны в атаку. Когда атакуем, то пропускаем в контратаках. Также проигрывали очень много борьбы. Мы все понимали и тренерский штаб сделал поправки в перерыве. Мы с ребятами поговорили, что нужно единоборства выигрывать, повысить темп, потому что прессинг в первом тайме был не тот, как мы хотели видеть. Во второй половине поменяли, лучше стало все выходить, потому такой результат", - отмечает футболист.
Также лидер сборной назвал такую победу футбольным кайфом.
"Конечно, такие победы особенно важны, потому что когда ты побеждаешь легко, то это все забывается и обесценивается, можно так сказать. А когда такие победы, то сразу видно, что у команды есть характер и ребята переживают.
Я считаю, что сильны не те команды, которые всегда легко побеждают. Для меня всегда был футбольный кайф, когда у команды что-то не получается, но она собирается и побеждает, получает три очка.
Мы поздравили все друг друга, потому что футбол командная игра. То, что Михаил [Мудрик] отдал две передачи, это конечно молодец. Виктор Цыганков забил решающий гол, тоже молодец. Но все ребята отдали все силы. Это видели и вы, и болельщики", - подытожил Андрей.
Популярное сейчас
- У трех команд – по три очка в таблице, но выше среди них – Украина. Почему так
- Хавбек македонцев: Первые 60 минут мы выглядели как Барселона против любителей
- УАФ процитировала Павелко после победы сборной Украины над Северной Македонией. ФОТО
- Отбор на Евро-2024. Армения обыграла на выезде Уэльс, безумие в матче Латвии с Турцией
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО