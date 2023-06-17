Ярмоленко: Это футбольный кайф, когда у команды что-то не выходит, но она собирается и побеждает

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился своим мнением о матче с Северной Македонией в отборе на Евро-2024. Напомним, что украинцы победили 3:2, хотя после первого тайма уступали 0:2.

"Наверное, в первом тайме сборная Северной Македонии играла хорошо, а мы плохо. Хорошая игра противника не позволила сыграть так, как мы договаривались перед игрой. Это футбол, так бывает. Ты играешь плохо, но самое главное, что мы победили. Как говорится, игра забывается, а результат остается.Хорошо, что смогли переломить ход поединка Хочу поздравить всех украинцев с этой победой. Показали всем, что мы настоящие украинцы и сражаемся до конца ради победы. Благодарю всех болельщиков, всех пришедших сегодня на стадион. Мы ощущали их поддержку. Были нелучшие погодные условия, но спасибо всем, что был здесь с нами", - цитирует игрока "Суспільне Спорт".

Ярмоленко подтвердил, что разговор в раздевалке возымел действие на каждого члена коллектива.

"А что конкретно [было сказано], то это уже останется в раздевалке. Мы понимали, что мы играем плохо, что у нас ничего не выходит в первом тайме. Мы не можем выйти из обороны в атаку. Когда атакуем, то пропускаем в контратаках. Также проигрывали очень много борьбы. Мы все понимали и тренерский штаб сделал поправки в перерыве. Мы с ребятами поговорили, что нужно единоборства выигрывать, повысить темп, потому что прессинг в первом тайме был не тот, как мы хотели видеть. Во второй половине поменяли, лучше стало все выходить, потому такой результат", - отмечает футболист.

Также лидер сборной назвал такую победу футбольным кайфом.