Отбор к Евро-2024. Литва в меньшинстве не проиграла Болгарии

Литва и Болгария в очном матче взяли первые свои очки в этом отборе. Ситуация более критична для болгар, ведь это уже их третий матч (почти половина дистанции). Хотя, по большому счету, ни одни, ни другие не способны бороться за выход на Евро с Сербией, Венгрией и даже Черногорией.

Болгария в этом матче нанесла более 25-ти ударов по воротам. Однако такое существенное преимущество одной из сборных обусловлено ранним удалением: Ласицкас у Литвы заработал прямую красную на 17-й минуте за задержку соперника в опасной атаке. На то время балтийцы выигрывали со счетом 1:0, но шансов сохранить преимущество практически не было. Это еще успех для хозяев, что они не проиграли.

Главные события игрового дня в этой группе будут вечером, когда сыграют фавориты.

Отбор к Евро-2024. Группа G. Третий тур

Литва – Болгария 1:1

Голы: Гирдвайнис 15 – Петков 27

Удаление: Ласицкас 17 (прямая красная)