ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отбор к Евро-2024. Литва в меньшинстве не проиграла Болгарии
Группа G
Фото: Getty Images
Литва и Болгария в очном матче взяли первые свои очки в этом отборе. Ситуация более критична для болгар, ведь это уже их третий матч (почти половина дистанции). Хотя, по большому счету, ни одни, ни другие не способны бороться за выход на Евро с Сербией, Венгрией и даже Черногорией.
Болгария в этом матче нанесла более 25-ти ударов по воротам. Однако такое существенное преимущество одной из сборных обусловлено ранним удалением: Ласицкас у Литвы заработал прямую красную на 17-й минуте за задержку соперника в опасной атаке. На то время балтийцы выигрывали со счетом 1:0, но шансов сохранить преимущество практически не было. Это еще успех для хозяев, что они не проиграли.
Главные события игрового дня в этой группе будут вечером, когда сыграют фавориты.
Отбор к Евро-2024. Группа G. Третий тур
Литва – Болгария 1:1
Голы: Гирдвайнис 15 – Петков 27
Удаление: Ласицкас 17 (прямая красная)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Сербия
|2
|2
|0
|0
|4-0
|+4
|6
|2
|Венгрия
|1
|1
|0
|0
|3-0
|+3
|3
|3
|Черногория
|2
|1
|0
|1
|1-2
|-1
|3
|4
|Литва
|2
|0
|1
|1
|1-3
|-2
|1
|5
|Болгария
|3
|0
|1
|2
|1-5
|-4
|1
Популярное сейчас
- У трех команд – по три очка в таблице, но выше среди них – Украина. Почему так
- Хавбек македонцев: Первые 60 минут мы выглядели как Барселона против любителей
- После гола Забарного команда поверила, что мы можем победить, - Ребров
- УАФ процитировала Павелко после победы сборной Украины над Северной Македонией. ФОТО
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО