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Норвегия - Шотландия 1:2. Гол Холанда не помог. Видео обзор матча
Шотландия лидирует в своей группе
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 3-го тура группы A отбора в Евро-2024 сборная Норвегии на своем поле обыграла Шотландию. Счет во встрече открыл Эрлинг Холанд – норвежец реализовал пенальти на 61-й минуте встречи. Таким образом, у 22-летнего нападающего 22 гола в 24 матчах за сборную.
Однако в концовке встречи шотландцы дважды поразили ворота хозяев поля и вырвали победу. На данный момент Норвегия занимает 4-е место в группе, а Шотландия – лидирует в таблице.
Квалификация на ЕВРО-2024, 3-й тур
Стадион: "Уллевол" (Осло)
Голы: Холанд (61, с пенальти) – Дайкс (87), Маклин (89)
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