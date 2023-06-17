Норвегия - Шотландия 1:2. Гол Холанда не помог. Видео обзор матча

В рамках 3-го тура группы A отбора в Евро-2024 сборная Норвегии на своем поле обыграла Шотландию. Счет во встрече открыл Эрлинг Холанд – норвежец реализовал пенальти на 61-й минуте встречи. Таким образом, у 22-летнего нападающего 22 гола в 24 матчах за сборную.

Однако в концовке встречи шотландцы дважды поразили ворота хозяев поля и вырвали победу. На данный момент Норвегия занимает 4-е место в группе, а Шотландия – лидирует в таблице.

Квалификация на ЕВРО-2024, 3-й тур

Стадион: "Уллевол" (Осло)

Норвегия – Шотландия 1:2

Голы: Холанд (61, с пенальти) – Дайкс (87), Маклин (89)