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Фанаты Латвии выкрикивали "путин х**йло" на матче против Турции
Поддержали Украину
Фото з відкритих джерел
В рамках 3-го тура группы D отбора к Евро-2024 сборная Латвии на своем поле проиграла национальной команде Турции – со счетом 2:3.
Во время матча латвийские болельщики заряжали знаменитую кричалку о президенте рф: "путин х**йло".
Latvijas aktīvie fani par Putinu. Visu cieņu! ???????? pic.twitter.com/MZpUrIaTlh— Paulius Jakelis (@PauliusJakelis) June 16, 2023
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