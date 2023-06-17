ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отбор на Евро 2024. Кипр - Грузия. Победа в конце игры
Кварацхелия - лучший игрок матча
Фото: FootballElements
Сегодня в рамках отбора к Евро 2024 проходил матч между Кипром и Грузией. Гости одержали победу на 84 минуте благодаря голу Зурико Давиташвили.
Команды забили по мячу в первом тайме и только в конце матча смогли выявить победителя. Лучшим игроком матча стал игрок "Наполи" Хвича Кварацхелия
Благодаря победе, Грузия занимает второе место в турнирной таблице, оставляя позади Испанию, Норвегию и Кипр соответственно.
Отбор к Евро-2024. Группа A
Кипр - Грузия 1:2
Голы: Иоаннис Питтас 39 - Жорж Микаутадзе 31, Зурико Давиташвили 84
Популярное сейчас
- Перерыв как точка отсчета. Украина спасла матч с Македонией благодаря корректуре Реброва
- Первый вице-президент УАФ: За Павелко готовы выступить поручителями Блохин, Беланов, Ротань, Монзуль
- У трех команд – по три очка в таблице, но выше среди них – Украина. Почему так
- УАФ процитировала Павелко после победы сборной Украины над Северной Македонией. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО