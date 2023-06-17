Отбор на Евро 2024. Кипр - Грузия. Победа в конце игры

Сегодня в рамках отбора к Евро 2024 проходил матч между Кипром и Грузией. Гости одержали победу на 84 минуте благодаря голу Зурико Давиташвили.

Команды забили по мячу в первом тайме и только в конце матча смогли выявить победителя. Лучшим игроком матча стал игрок "Наполи" Хвича Кварацхелия

Благодаря победе, Грузия занимает второе место в турнирной таблице, оставляя позади Испанию, Норвегию и Кипр соответственно.

Отбор к Евро-2024. Группа A

Кипр - Грузия 1:2

Голы: Иоаннис Питтас 39 - Жорж Микаутадзе 31, Зурико Давиташвили 84