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Португалия - Босния и Герцеговина 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Португалия - Босния и Герцеговина, отбор к Евро-2024, 17 июня 2023
фото - fpf.pt
Вашему вниманию видео обзор матча Португалия – Босния и Герцеговина, которые встречались в рамках третьего тура отбора к Евро-2024. Героем встречи стал Бруну Фернандеш, который дважды забил и отдал результативный пас на Силву. Для Португалии это третья победа подряд в отборе, у боснийцев всего три очка, они занимает четвертое место в группе J.
Отбор в Евро-2024. Группа J. Третий тур
Португалия – Босния и Герцеговина 3:0
Голы: Силва 44, Фернандеш 77, 90+3
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