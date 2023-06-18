Португалия - Босния и Герцеговина 3:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Португалия – Босния и Герцеговина, которые встречались в рамках третьего тура отбора к Евро-2024. Героем встречи стал Бруну Фернандеш, который дважды забил и отдал результативный пас на Силву. Для Португалии это третья победа подряд в отборе, у боснийцев всего три очка, они занимает четвертое место в группе J.

Отбор в Евро-2024. Группа J. Третий тур

Португалия – Босния и Герцеговина 3:0

Голы: Силва 44, Фернандеш 77, 90+3