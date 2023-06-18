Пресс-конференция Реброва накануне матча с Мальтой: смотреть онлайн

Главный тренер национальной сборной Украины общается с журналистами в преддверии матча отбора к Евро-2024 против сборной Мальты. Общение с наставником состоится 18 июня в 19:30 по Киеву. Напомним, что вместе со специалистом к журналистам выйдет один из игроков сборной. Ранее Ребров приглашал с собой опытных Андрея Ярмоленко и Тараса Степаненко.