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Пресс-конференция Реброва накануне матча с Мальтой: смотреть онлайн
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Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер национальной сборной Украины общается с журналистами в преддверии матча отбора к Евро-2024 против сборной Мальты. Общение с наставником состоится 18 июня в 19:30 по Киеву. Напомним, что вместе со специалистом к журналистам выйдет один из игроков сборной. Ранее Ребров приглашал с собой опытных Андрея Ярмоленко и Тараса Степаненко.
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