Наставник Мальты - об игре с Украиной: Нам будет противостоять сильная сборная

Главный тренер сборной Мальты Микеле Марколини поделился ожиданиями от матча против Украины в рамках отбора к Евро-2024.

"Я очень уважаю сборную Украины за то, что она является сильной и талантливой командой с большим количеством талантливых футболистов. Несмотря на отсутствие одного из лидеров, Александра Зинченко, у украинцев есть очень много хороших игроков с солидным международным опытом: Ярмоленко, Малиновский, Мудрик...

Даже в предыдущих двух матчах, против Германии и Северной Македонии, Украина продемонстрировала свою силу. В каждой из этих игр украинцы забили по три мяча, но, надеюсь, завтра будет немного иначе.

Поэтому повторюсь и скажу, что нам будет противостоять сильная сборная. Мальте будет тяжело", - заявил Марколини.