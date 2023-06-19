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Наставник Мальты - об игре с Украиной: Нам будет противостоять сильная сборная
Матч между сборными состоится сегодня, 19 июня
Фото: uaf.ua
Главный тренер сборной Мальты Микеле Марколини поделился ожиданиями от матча против Украины в рамках отбора к Евро-2024.
"Я очень уважаю сборную Украины за то, что она является сильной и талантливой командой с большим количеством талантливых футболистов. Несмотря на отсутствие одного из лидеров, Александра Зинченко, у украинцев есть очень много хороших игроков с солидным международным опытом: Ярмоленко, Малиновский, Мудрик...
Даже в предыдущих двух матчах, против Германии и Северной Македонии, Украина продемонстрировала свою силу. В каждой из этих игр украинцы забили по три мяча, но, надеюсь, завтра будет немного иначе.
Поэтому повторюсь и скажу, что нам будет противостоять сильная сборная. Мальте будет тяжело", - заявил Марколини.
Матч Украина - Мальта состоится сегодня, 19 июня в Трнаве. Начало - в 19:00 по киевскому времени.
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