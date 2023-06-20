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Криштиану Роналду стал первым футболистом с 200 матчами за национальную сборную
Вышел на поле против Исландии
Фото: twitter.com/Sporting_CP
Криштиану Роналду начал матч Отборочного турнира на Евро-2024 против Исландии на поле. Таким образом, 38-летний португалец достиг показателя в 200 матчей за свою национальную сборную. Став первым в истории мужских взрослых сборных в мире, кому покорилась эта отметка.
200 матчей - на четыре больше, чем у кувейтца Бадера Аль-Мутавы, не играющего за свою сборную с лета 2022-го года. А среди европейцев второе место занимает Серхио Рамос, завершивший карьеру в сборной Испании после 180-ти матчей. Также Криштиану является мировым лидером по числу голов за сборную - 122.
Свой первый матч за сборную КриРо провел в августе 2003-го года против Казахстана. С того времени он успел стать Чемпионом Европы в 2016-ом году и победителем Лиги Наций в 2019-ом. Также стал вторым на Евро-2004.
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