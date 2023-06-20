Все веселіше день по дню. Фоторепортаж с матча Украина – Мальта

Многие ожидали, что с Мальтой Украина одержит большую победу, возможно, даже рекордную по разнице мячей. Однако нашим ребятам пришлось потратить немало усилий и нервов, чтобы закрыть гештальт и выиграть. Второй раз под руководством Сергея Реброва. Но самая важная часть соревнований будет осенью, когда нас ожидают две дуэли с Италией и второй матч против Англии. А пока предлагаем вам посмотреть фотографии Оксаны Васильевой, которая посетила игру национальной команды против Мальты в Трнаве и подготовила для вас свой фоторепортаж.

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