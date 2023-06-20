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УЕФА представил талисман Евро-2024
Болельщикам предлагают выбрать имя маскоту
Фото: uefa.com / Автор: неизвестен
УЕФА на своем официальном сайте представил маскота предстоящего чемпионата Европы, который пройдет летом 2024 года в Германии. Им стал медвежонок.
Талисман был создан в память о плюшевом медведе, который, как говорят, был изобретен в Германии в начале 20-го века.
В течение следующих двух недель болельщики путем голосования выберут ему имя. Все четыре варианта обыгрывают немецкое слово "Bär", означающим "медведь": Albärt (Альберт), Bärnardo (Бернардо), Bärnheart (Бернхарт) и Herzi von Bär (Герци фон Бер).
Напомним, Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. На групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.
???? Say hallo to the #EURO2024 mascot!— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 20, 2023
???? The cute teddy bear aims to inspire 10 million children across Europe to get active, challenging pupils to #MakeMoves.
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