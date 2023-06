УЕФА представил талисман Евро-2024

УЕФА на своем официальном сайте представил маскота предстоящего чемпионата Европы, который пройдет летом 2024 года в Германии. Им стал медвежонок.

Талисман был создан в память о плюшевом медведе, который, как говорят, был изобретен в Германии в начале 20-го века.

В течение следующих двух недель болельщики путем голосования выберут ему имя. Все четыре варианта обыгрывают немецкое слово "Bär", означающим "медведь": Albärt (Альберт), Bärnardo (Бернардо), Bärnheart (Бернхарт) и Herzi von Bär (Герци фон Бер).

Напомним, Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. На групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

???? Say hallo to the #EURO2024 mascot!



???? The cute teddy bear aims to inspire 10 million children across Europe to get active, challenging pupils to #MakeMoves.