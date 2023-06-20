Отбор на Евро-2024. Поздний гол Криштиану Роналду в его 200-ом матче приносит Португалии победу

Отборочный турнир на Евро-2024. Группа J. Четвертый тур

Рейкьявик. "Лаугардальсвеллюр"

Исландия - Португалия 0:1

Гол: Криштиану Роналду 89

Исландия: Рунарссон, Х. Магнуссон, Ингассон, Фридрикссон (Сампстед 79), Палссон, Виллумссон, Траустасон (С. Магнуссон 75), А. Гудмундссон, Й. Гудмундссон, Финнбогасон (Йоханессон 75), Торстейнссон (Харальдссон 79)

Португалия: Д. Кошта, Далот, Пепе, Диаш, Данилу (Отавиу 84), Канселу (Инасиу 67), Невеш (Геррейру 67), Б. Фернандеш (Витинья 84), Б. Силва (Жота 90+3), Криштиану Роналду, Леау

Предупреждения: А. Гудмундссон 45, Финнбогасон 45+1, Виллумссон 70, Торстейнссон 74 - Далот 27, Б. Силва 74, Криштиану Роналду 83

Удаление: Виллумссон 81 (вторая желтая)

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Матч в Исландии стал для Криштиану Роналду 200-ым за сборную. Никто в мужском взрослом футболе до него этой отметки не достигал. Причем 38-летний португалец заявляет, что уходить из сборной совершенно не собирается, что каждый матч за нее - мечта, демонстрация любви к стране, игра за свою семью и друзей. Сегодня он вновь продемонстрировал.

Разумеется, он уже не тот. Потерял резкость, свежесть. Сегодня забил лишь в пятом из последних 18-ти матчей за сборную. Но ведь и в третьем из последних четырех. И не Лихтенштейну и Люксембургу, а на сложном выезде на другой конец Европы. Команде, которой после домашнего поражения от Словакии не было куда отступать. В самой концовке матча.

Португалия приехала на волне 13:0 в трех первых матчах Отбора и начала мощно. Серией "кроссов" с игры и угловых. Пепе и Диаш пробивали головой, и Рунарссону пришлось прыгать за мячом. Но после минут 15-ти Исландия чувствовала себя все увереннее. Спокойно держала мяч в центре поля. Даже атаковала. Даже выиграла первый тайм по ударам по воротам.

В середине тайма совершенно свободный Палссон был обязан попадать метров с шести. А в концовке вспоминались слова нового главного тренера исландцев Эге Харейде, заявившего, что для стиля и специфики его команды с Португалией играть даже легче, чем с Лихтенштейном.

Второй тайм гости вновь начали давлением. Криштиану замкнул штрафной головой в сантиметрах над перекладиной. Также его удар заблокировали, пробивали и Леау и Бернарду Силва. Но этот штурм продлился даже меньше, чем в первом тайме, а далее хозяева вновь "сушили" игру более чем успешно. Даже после удаления Виллумссона за грязный подкат.

И все же исландцы не выдержали. Угловой, мяч даже пошел назад, длинный навес, вышедший на замену защитник Инасиу сбрасывает головой правее, и Криштиану в упор забивает. Арбитр сразу же свистнул офсайд у Инасиу, но долгая проверка ВАР отменила его решение.

Итак, и после четырех туров Португалия очков не теряет и не пропускает. На этот раз вышло гораздо тяжелее, но она показала, что и характер присутствует. А Исландия начала каденцию Харейде с двух домашних поражений. До него же еще и была разгромлена в Боснии. В целом с одной победой в последних десяти матчах. Вряд ли она выйдет из этой группы.