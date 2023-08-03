Не Шева: Боснию и Герцеговину возглавил экс-форвард Барселоны

Мехо Кодро назначен главным тренером сборной Боснии и Герцеговины.

На этом посту 56-летний специалист заменит Фарука Хаджибегича, который был уволен в июне после трех подряд поражений в отборе на Евро-2024.

Ранее слухи связывали с боснийцами Андрея Шевченко, но, как видим, федерация выбрала проверенный вариант.

Meho Kodro je novi selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine!



Novog selektora su na press konferenciji predstavili predsjednik NS/FS BiH Vico Zeljković i direktor A reprezentacije Zvjezdan Misimović.



Uskoro opširnije! pic.twitter.com/hYQVgoSIK6 — NFS BIH (@NFSBiH) August 3, 2023

Кодро - знаменитый в прошлом боснийский бомбардир; на его счету свыше сотни голов в Испании за "Реал Сосьедад", "Барселону" и "Тенерифе". В качестве тренера Мехо пока не так успешен; его последним местом работы была "Лозанна" в 2020-22 годах.