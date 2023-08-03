ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не Шева: Боснию и Герцеговину возглавил экс-форвард Барселоны
Все оказалось прозаично
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Samir Jordamovic/Anadolu Agency
Мехо Кодро назначен главным тренером сборной Боснии и Герцеговины.
На этом посту 56-летний специалист заменит Фарука Хаджибегича, который был уволен в июне после трех подряд поражений в отборе на Евро-2024.
Ранее слухи связывали с боснийцами Андрея Шевченко, но, как видим, федерация выбрала проверенный вариант.
Meho Kodro je novi selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine!— NFS BIH (@NFSBiH) August 3, 2023
Novog selektora su na press konferenciji predstavili predsjednik NS/FS BiH Vico Zeljković i direktor A reprezentacije Zvjezdan Misimović.
Uskoro opširnije! pic.twitter.com/hYQVgoSIK6
Кодро - знаменитый в прошлом боснийский бомбардир; на его счету свыше сотни голов в Испании за "Реал Сосьедад", "Барселону" и "Тенерифе". В качестве тренера Мехо пока не так успешен; его последним местом работы была "Лозанна" в 2020-22 годах.
Популярное сейчас
- Лига конференций. Позор Базеля в Казахстане, Маркович помог андоррцам, вылет еще пяти украинцев
- Известны все 16 участников 3-го раунда Кубка Украины. Жеребьевка состоится в пятницу, 4 августа
- Шахтер возглавил УПЛ, но есть нюанс. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Динамо отправило еще трех игроков в аренду в Зарю
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО