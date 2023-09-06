Сербия - Венгрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

В группе отбора к Евро-2024 есть два четких фаворита: это Венгрия и Сербия, собственно, они и лидируют в турнирной таблице. В пятом туре эти команды играют между собой, образуя одну из центральных игровых пар четверга, седьмого сентября.

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Матч отбора к Евро-2024 Чехия – Албания состоится в четверг, седьмого сентября 2023-го года, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию в Украине обеспечит видеосервис MEGOGO – канал Футбол 3 MEGOGO.

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