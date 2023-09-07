Франция - Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Один из центральных матчей дня в отборе к Евро-2024 состоится во Франции, где финалист последнего чемпионата мира примет Ирландию. Конечно, противостояние может получиться односторонним, но в то же время может быть и бой. Ирландия – хоть и середняк, но собраться на игру против принципиального соперника способна.

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Матч состоится в четверг, 7-го сентября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 1.

Отбор на Евро-2024. Группа В. 5-й тур

7 сентября. Париж. "Парк де Пренс"

Франция 21:45 Ирландия

Арбитр: Урс Шнидер (Швейцария)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1