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Франция - Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Франция - Ирландия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe
Один из центральных матчей дня в отборе к Евро-2024 состоится во Франции, где финалист последнего чемпионата мира примет Ирландию. Конечно, противостояние может получиться односторонним, но в то же время может быть и бой. Ирландия – хоть и середняк, но собраться на игру против принципиального соперника способна.
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Матч состоится в четверг, 7-го сентября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 1.
Отбор на Евро-2024. Группа В. 5-й тур
7 сентября. Париж. "Парк де Пренс"
Франция 21:45 Ирландия
Арбитр: Урс Шнидер (Швейцария)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
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