Нидерланды - Греция. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча отбора к Евро-2024

Нидерланды не лучше начали свой путь в отборе к Евро-2024, однако еще точно не потеряли шансов на выход из группы. Победить Грецию – принципиальная задача, ведь соперник сейчас находится выше в турнирной таблице. Задача для "оранье" очерчена – пора её выполнять.

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Матч состоится в четверг, 7-го сентября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 2.

Квалификация к Евро-2024

7 сентября. Эйндховен, Филипс Арена

Нидерланды – Греция 21:45

Трансляция – Megogo