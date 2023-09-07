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Нидерланды - Греция. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча отбора к Евро-2024
Нидерланды - Греция: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images
Нидерланды не лучше начали свой путь в отборе к Евро-2024, однако еще точно не потеряли шансов на выход из группы. Победить Грецию – принципиальная задача, ведь соперник сейчас находится выше в турнирной таблице. Задача для "оранье" очерчена – пора её выполнять.
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Матч состоится в четверг, 7-го сентября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 2.
Квалификация к Евро-2024
7 сентября. Эйндховен, Филипс Арена
Трансляция – Megogo
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