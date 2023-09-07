Чехия - Албания. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Албания набрала шесть очков в первых двух турах отбора, но сыграла против маленьких стран. Действительно серьезное испытание будет в пятом туре, когда албанцы сыграют против Чехии. Один из определяющих матчей в группе в плане определения амбиций.

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Матч состоится в четверг, 7-го сентября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 6.

Отбор на Евро-2024. Группа Е. 5-й тур.

7 сентября. 21:45. Прага. "Фортуна Арена"

Трансляция: Megogo Football 6