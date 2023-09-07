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Чехия - Албания. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Чехия - Албания: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
fotbal.cz
Албания набрала шесть очков в первых двух турах отбора, но сыграла против маленьких стран. Действительно серьезное испытание будет в пятом туре, когда албанцы сыграют против Чехии. Один из определяющих матчей в группе в плане определения амбиций.
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Матч состоится в четверг, 7-го сентября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 6.
Отбор на Евро-2024. Группа Е. 5-й тур.
7 сентября. 21:45. Прага. "Фортуна Арена"
Чехия - Албания
Трансляция: Megogo Football 6
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