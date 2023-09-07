Польша - Фарерские острова. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Польша пока отстает в своей группе отбора. Но ситуацию можно изменить. Вероятно, турнирное положение точно изменится уже после пятого тура, ведь конкуренты Польши играют между собой, а сами поляки могут размяться с Фарерскими островами.

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Матч отбора к Евро-2024 состоится в четверг, 7 сентября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 4.

Отбор к Евро-2024

Трансляция - MEGOGO Футбол 4