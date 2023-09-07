Дания - Сан-Марино. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Дания начинает сентябрьский этап квалификационного цикла на позиции, не позволяющей квалифицироваться на Евро-2024. Однако команда имеет отличную возможность улучшить свое положение, ведь сыграет с откровенным аутсайдером – Сан-Марино. Похоже, что в этом противостоянии будет односторонний футбол.

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Матч отбора к Евро-2024 состоится в четверг, 7 сентября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 5.

Отбор к Евро-2024

Трансляция - MEGOGO Футбол 5