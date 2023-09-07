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Дания - Сан-Марино. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Дания - Сан-Марино: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Дания начинает сентябрьский этап квалификационного цикла на позиции, не позволяющей квалифицироваться на Евро-2024. Однако команда имеет отличную возможность улучшить свое положение, ведь сыграет с откровенным аутсайдером – Сан-Марино. Похоже, что в этом противостоянии будет односторонний футбол.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в четверг, 7 сентября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 5.
Отбор к Евро-2024
Дания 21:45 Сан-Марино
Трансляция - MEGOGO Футбол 5
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