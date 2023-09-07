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Литва - Черногория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Литва - Черногория: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
фото - fscg.me
Если кто-то в группе G способен бросить вызов лидерам турнирной таблицы Венгрии и Сербии – то это Черногория. Несмотря на гостевой статус матча, эта сборная сегодня обязана побеждать Литву. Выйдет ли?
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Узнаем из видеотрансляции матча отбора к Евро-2024, который состоится в четверг, 7-го сентября, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 2.
Отбор к Евро-2024
Литва 19:00 Черногория
Трансляция - MEGOGO Футбол 2
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