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Казахстан - Финляндия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Казахстан - Финляндия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
фото - palloliitto.fi/
Эти команды – не гранды европейского футбола, но сейчас они претендуют на выход в финальную часть Евро-2024. Они – лидеры таблицы. И в пятом туре отбора они сыграют друг с другом.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в четверг, 7-го сентября, в 17:00. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 1.
Отбор к Евро-2024
Казахстан 17:00 Финляндия
Трансляция - MEGOGO Футбол 1
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