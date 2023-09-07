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Дешам объяснил, почему Мбаппе не посетил пресс-конференцию перед матчем с Ирландией
Дидье Дешам объяснил, почему вместо капитана команды Килиана Мбаппе на пресс-конференции был Антуан Гризманн
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед матчем отборочного турнира Евро-2024 объяснил, почему вместо капитана команды Килиана Мбаппе на пресс-конференции был Антуан Гризманн.
"Для капитана нет никаких обязательств по пресс-конференциям. Со мной может прийти вице-капитан или любой другой важный игрок перед матчем. Интерес сборной Франции заключается в том, чтобы мы сосредоточились на матче с Ирландией.
Я знаю, что у вас большой интерес к Килиану, но я не думаю, что вы бы сейчас задавали ему много вопросов о сборной Франции, поэтому я защищаю коллективные интересы. В остальном у Килиана дела идут очень хорошо, он снова играет в своем клубе, он здесь в статусе капитана, чтобы гарантировать, что мы получим желаемый результат", - цитирует L'Equipe Дешама.
Матч Франция - Ирландия состоится в четверг, 7 сентября. Начало встречи - 21.45
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