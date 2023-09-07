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Словакия - Португалия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
В ожидании возвращения Криштиану Роналду на европейский газон
Getty Images
Словакия в принимает у себя дома непобедимых в рамках этого отбора португальцев. Подопечные Роберто Мартинеса вместе с Криштиану Роналду, который проведёт свой 201-й матч в составе национальной команды, пока что только побеждают, и с настроем продолжить победную серию отправятся в Братиславу.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 8 сентября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1 и Volia TV.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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