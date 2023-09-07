Словакия - Португалия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

Словакия в принимает у себя дома непобедимых в рамках этого отбора португальцев. Подопечные Роберто Мартинеса вместе с Криштиану Роналду, который проведёт свой 201-й матч в составе национальной команды, пока что только побеждают, и с настроем продолжить победную серию отправятся в Братиславу.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 8 сентября.

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