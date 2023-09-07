Литва в концовке вырвала ничью у Черногории и забрала необходимые очки в квалификации Евро

Сборная Литвы вырвала ничью в 5-м туре квалификации чемпионата Европы-2024 с Литвой. Равный матч в итоге закончился в пользу Черногории.

После незасчитанного гола Черногории вперед вышла Литва и только на 78-й минуте гости смогли сравнять счет. Команды нанесли практически идентичное количество ударов по воротам друг друга, но Черногории все же удалось в самом конце переломить счет на табло в свою пользу. Только это не помогло и литовцы уже на 4-ой компенсированной минуте сравняли счет.

Квалификация Евро-2024

Литва – Черногория 2:2

Голы: 71' Г. Палаускас, 90+4' Ф. Черних – 78' Н. Крстович, 89' С. Савич

Незасчитанные голы: 57' Н. Крстович

Черногория потеряла возможность догнать сербов в этом туре и продолжает отставать, но теперь уже на 2 очка. Литва же обошла Болгарию и вырвалась с последней строчки.