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Литва в концовке вырвала ничью у Черногории и забрала необходимые очки в квалификации Евро
Догоняют сербов
фото - fscg.me
Сборная Литвы вырвала ничью в 5-м туре квалификации чемпионата Европы-2024 с Литвой. Равный матч в итоге закончился в пользу Черногории.
После незасчитанного гола Черногории вперед вышла Литва и только на 78-й минуте гости смогли сравнять счет. Команды нанесли практически идентичное количество ударов по воротам друг друга, но Черногории все же удалось в самом конце переломить счет на табло в свою пользу. Только это не помогло и литовцы уже на 4-ой компенсированной минуте сравняли счет.
Квалификация Евро-2024
Литва – Черногория 2:2
Голы: 71' Г. Палаускас, 90+4' Ф. Черних – 78' Н. Крстович, 89' С. Савич
Незасчитанные голы: 57' Н. Крстович
Черногория потеряла возможность догнать сербов в этом туре и продолжает отставать, но теперь уже на 2 очка. Литва же обошла Болгарию и вырвалась с последней строчки.
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